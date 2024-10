Com baixo ibope, Mania de Você deve passar por alterações

Mania de Você, novela das 21h da Globo, deve passar por mudanças nos próximos dias para tentar alavancar ibope

A novela das 21h da Globo, Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, não está conseguindo alcançar uma boa audiência. A trama, que chega a ter menos público que o Jornal Nacional, fez com que a Globo solicitasse mudanças.

De acordo com o jornal O Globo, o canal avaliou que o enredo precisa ficar menos pesado. Uma trama envolvendo o passado de Mércia (Adriana Esteves) ligado ao assassinato brutal de uma mulher será revista para não pesar tanto a mão.

Uma pesquisa do veículo de comunicação apontou que jovens e pessoas que não costumam assistir novelas se interessaram pela obra, mas que o público tradicional ainda não está fisgado. Um grupo de discussão foi encomendado para esta semana para detalhar melhor quais são os pontos fortes e fracos da atração.

Entrevistada pelo Gshow no começo da novela, Adriana falou sobre sua personagem. “Todo mundo espera uma Avenida Brasil 2 e, consequentemente, uma Carminha 2. Mas antes de Mania de Você, fizemos Segundo Sol onde vivi Laureta, uma outra vilã criada pelo João. Apesar da maldade, era um tipo bem diferente da mulher do Tufão”, apontou a estrela.

“O que me deixa um pouco mais tranquila nessa terceira novela (com o autor) é que são três mulheres muito diferentes. E ser diferente não quer dizer que seja mais ou menos. Só é diferente. Faz parte da nossa história contar histórias de mulheres e histórias bem diferentes. Acho que a Mércia é bem diferente das outras duas personagens que João felizmente me deu de presente”, analisou a artista.

“Tudo o que eu falo dá uma sensação de que estou dando spoiler. Mas, ao mesmo tempo, também ela muito misteriosa até para mim. Preferi entrar nessa novela com toda confiança que tenho em trabalhos anteriores no autor. E toda essa confiança que tenho nele me faz acreditar no que está vindo, sem tentar descobrir tanto sobre ela porque acredito que as surpresas que virão vão ser maiores, não preciso controlar tanto o que vai acontecer. Eu posso acreditar e assim vou decifrar mais os mistérios da Mércia”, concluiu Esteves.

