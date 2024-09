Renascer: Saiba o que diz o testamento de José Inocêncio

No último capítulo da novela Renascer, os telespectadores se despedem de José Inocêncio e descobrem como ele dividiu sua herança

No último capítulo da novela Renascer, os telespectadores vão se despedir de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Ele vai morrer em sua fazenda e deixará um testamento sobre o que deverá ser feito com sua herança. Saiba o que ele disse:

Nas cenas, de acordo com o site NaTelinha, Inocêncio deixou o seu testamento dividido em cinco envelopes, sendo um para cada um dos seus três filhos e um envelope para Inácia (Edvana Carvalho).

Kika (Juliane Araujo) lê o testamento de José Inocêncio na frente de todos. No documento, ele diz que a parte da herança que seria de José Venâncio (Rodrigo Simas) - seu filho que morreu - deverá ser entregue para Inácia, que foi sua fiel escudeira ao longo de sua vida.

Vale lembrar que José Inocêncio morre após ficar ainda mais fragilizado ao sofrer uma queda da cadeira de rodas. Com isso, João Pedro (Juan Paiva) decide tirar o facão que estava aos pés do Jequitibá e que impedia que seu pai morresse. Com isso, o fazendeiro morre em paz e se encontra com Maria Santa (Duda Santos).

Confira o resumo da última semana da novela Renascer:

Capítulo 193 - Segunda-feira, 2 de setembro

Mariana conta ao delegado que Damião tinha a missão de tirar a vida de José Inocêncio. Augusto tenta amenizar o sofrimento do pai. Delegado Nórcia afirma que Egídio precisa provar que estava em Ilhéus no momento em que José Inocêncio foi alvejado. Damião garante a Bento e João Pedro que foi Egídio quem atirou em José Inocêncio. Eliana ameaça Mariana. Bento avisa a Aurora que José Inocêncio sofreu um atentado e foi levado para um hospital em Ilhéus. José Inocêncio não gosta da presença de Aurora no hospital e pede que ela vá embora. Lilith revela a Norberto que é filha de Jacutinga.

Capítulo 194 - Terça-feira, 3 de setembro

Norberto acolhe Lilith e se emociona com a notícia. José Inocêncio, na cadeira de rodas, recusa ajuda de todos para se locomover. Aurora tenta convencer José Inocêncio a ficar com ela, mas ele prefere terminar a relação com a fazendeira. Egídio visita José Inocêncio, fingindo cordialidade. José Inocêncio fica surpreso com a presença de Mariana em sua casa e não gosta. José Augusto revela ao pai que ele não vai mais andar e ele se revolta com a situação e com os filhos. Morena e Deocleciano consolam João Pedro. Inácia sente um aperto no peito e diz para Teca que a vida da família Inocêncio está nas mãos de Mariana.

Capítulo 195 - Quarta-feira, 4 de setembro

Delegado Nórcia confirma que os tiros disparados contra Venâncio, Egídio e José Inocêncio saíram da mesma arma. Kika comenta com José Inocêncio que o resultado da perícia não atesta a inocência de Egídio. João Pedro anuncia a nova gravidez de Sandra. Mariana tenta convencer Damião a matar Egídio. José Inocêncio recusa uma aliança com Mariana contra Egídio. Mariana usa de sedução para se aproximar de Egídio.

Capitulo 196 - Quinta-feira, 5 de setembro

Não será divulgado.

Capítulo 197 - Sexta-feira, 6 de setembro

Último capítulo. Não será divulgado.

Capítulo 198 - Sábado, 7 de setembro

Reapresentação do último capítulo.