Filha de Faustão faz rara aparição com seu noivo em noite de show

Filha do apresentador Faustão, a cantora LARA, de 25 anos, fez uma rara aparição em público com seu noivo, Julinho Casares, de 28. Os pombinhos aproveitaram o show do cantor Luan Santana, que aconteceu em Cotia, no Interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 17, e posaram para os fotógrafos.

Para o evento, LARA e Julinho apostaram em looks all black. Veja os dois juntos:

Lara e Juninho Casares (Foto: Leo Franco/ Agnews)

Discretos no relacionamento

Vale lembrar que LARA e Julinho são discretos no relacionamento e fazem raras aparições juntos em público. Os dois estão juntos desde abril de 2020. Em junho deste ano, eles anunciaram que decidiram dar um passo a mais no relacionamento.

Eles surgiram agarradinhos durante uma viagem a Londres e a cantora exibiu seu anel de noivado. "Um novo ciclo em nossas vidas…", comemoraram na legenda da publicação.

A mãe dela, Magda Colares, comemorou a novidade. "Meus amores… muita emoção neste dia tão especial na vida de vocês e consequentemente nas nossas… que nossas famílias estejam sempre unidas para todos os momentos… é muito AMOR envolvido!", escreveu.

Lara começou a fazer aulas de canto aos 14 anos, é formada em Artes Plástica e História da Arte, estudou composição, produção de música, escultura, direção de fotografia, direção de cinema, dança contemporânea, piano e violão.

Recentemente, ela lançou sua carreira como cantora. Inclusive, a primeira apresentação dela como cantora oficialmente acontece no último programa do seu pai, Faustão, na Band, em agosto deste ano.

Já Julinho é filho de Julio Casares, presidente do São Paulo FC Clube, com Mara Casares. Ele é apresentador da Record TV e defensor da causa animal. Em seu perfil no Instagram, ele costuma compartilhar momentos ao lado de seus 40 filhos caninos.