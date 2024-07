Ex do jogador Luiz Adriano se casa com bilionário em SP

Ex-mulher do jogador de futebol Luiz Adriano, a modelo Ekaterina Dorozhko se casou com o bilionário Ygor Alessandro de Moura no interior de São Paulo

Ex-mulher do jogador de futebol Luiz Adriano, a modelo russa Ekaterina Dorozhko se casou com o empresário bilionário Ygor Alessandro de Moura em uma cerimônia luxuosa. O evento aconteceu em um hotel fazenda no interior de São Paulo há poucos dias para selar a união deles.

Os dois estão juntos desde 2021 e ficaram noivos durante uma viagem para Maresias em dezembro de 2023. Nas redes sociais, ela mostrou vídeo do grande dia do casamento e se declarou para o amado.

"Melhor dia da minha vida com as melhores pessoas... Casamento com o amor da minha vida!!", disse ela.

Vale lembrar que Ekaterina e Luiz Adriano tiveram um breve romance. Eles se casaram em dezembro de 2019 e se separaram em 2020. Logo depois de se separar, ele engatou o romance com a atual esposa, Luma Simões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ekaterina Dorozhko (@dorozhko)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ekaterina Dorozhko (@dorozhko)

Futuro casamento do jogador de futebol Hulk

O jogador de futebol Hulk Paraíba surpreendeu ao fazer um comentário sobre a possibilidade de se casar com Camila Ângelo. De forma discreta, ele deu uma pista sobre quando deverá oficializar a união com a amada, que espera o nascimento do segundo filho deles.

Nos stories do Instagram, Hulk compartilhou imagens de um ensaio fotográfico com o profissional Davi Nascimento e contou que vai chamá-lo para fotografar o seu casamento no final do ano.

"Aqui com o meu parceiro Davi mais uma vez, né? Nosso fotógrafo. No fim do ano a gente te espera na Paraíba para registrar, fotografar, o nosso casamento, que será abençoado por Deus. No fim do ano estamos juntos", afirmou ele.

Vale lembrar que Hulk e Camila assumiram o namoro em 2019, quando ele se separou da ex-mulher Iran Ângelo. Iran é tia de Camila e teve três filhos com Hulk.