O amor está no ar! A cantora Demi Lovato usou as redes sociais para se declarar ao noivo, Jordan Lutes, e celebrar 1 ano do pedido de casamento

Discreta em relação ao seu relacionamento, Demi Lovato celebrou, na última segunda-feira, 16, o primeiro ano de noivado com o músico Jordan Lutes, conhecido como Jutes. A cantora usou as redes sociais para se declarar ao companheiro e compartilhar o momento especial.

"1 ano noivo da minha pessoa favorita. Eu sou tão sortudo e mal posso esperar para me casar com você", declarou Jutes nos stories do Instagram. "Meu doce anjo! Eu te amo infinitamente, e não vejo a hora de te chamar de marido! Feliz um ano de noivado", escreveu Demi em resposta ao amado.

Demi e Jordan Lutes estão namorando desde agosto de 2022. A revista americana People confirmou o relacionamento na época e ainda conversou com uma fonte próxima ao casal que disse: “É um relacionamento feliz e saudável. Ele é um cara muito ótimo”.

Demi Lovato celebra primeiro ano de noivado. Foto: Reprodução/Instagram

Noivado

A cantora Demi Lovato está noiva do cantor canadense Jordan Lutes! Em dezembro de 2023, a ex-estrela da Disney anunciou seu noivado nas redes sociais e pegou os fãs de surpresa. Encantada com o pedido, a artista fez uma linda declaração para seu amado ao compartilhar a notícia ao mundo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Demi publicou uma foto ao lado do futuro marido, onde os dois compartilharam olhares apaixonados para as câmeras. No clique, observasse que o chão estava coberto por pétalas de rosas e velas para o grande pedido.

Na legenda, a cantora se declarou para Jordan e emocionou seus seguidores com seu discurso. "Ainda estou sem palavras. Ontem a noite foi a melhor noite da minha vida e eu não acredito que eu vou casar com o amor da minha vida. Meu amor, estou mais do que animada em me casar com você... todos os dias que passei com você tem sido um sonho tornado realidade. Eu mal posso esperar para te amar e cuidar para sempre. Um brinde ao resto das nossas vidas. Te amo", escreveu Demi.

Por fim, o casal ainda exibiu uma foto de pertinho de suas mãos. No registro, eles exibiram um enorme diamante na mão da noiva e encantaram a todos com a linda joia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato)

Leia também:Demi Lovato relembra como conheceu o namorado