Focada na carreira musical, a cantora Ana Castela foi sincera ao esclarecer os rumores de affair após término com Gustavo Mioto; confira

Após anunciar o fim de seu relacionamento com Gustavo Mioto em dezembro de 2024, Ana Castela viu seu nome envolvido em diversas especulações sobre sua vida amorosa. Em entrevista ao Portal LeoDias na última quinta-feira, 29, a cantora quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os rumores.

“Eu estou tranquila, estou na minha, estou em paz”, garantiu a Boiadeira. “Hoje em dia, todo homem que aparece do meu lado vocês estão falando que eu tô beijando, não aguento mais, chegou do meu lado, [os fãs falam] ‘tá beijando’, não é isso”, completou.

Ainda durante o bate-papo, Ana Castela garantiu que está com foco total na carreira musical. "Estou trabalhando muito, não estou parando na minha casa", disse ela.

Assista:

Ana Castela desabafa sobre a carreira e cita mudança

A cantora Ana Castela, de 21 anos, decidiu desabafar sobre a carreira musical e revelou que deseja fazer mudanças em seu repertório. Para isso, a artista conta que está envolvida no processo de composições das novas músicas para garantir que o estilo delas será diferente das canções anteriores.

“Estou participando junto das novas composições para ver se vocês [sua equipe] não fazem umas ‘cagadinhas’ nas músicas. Chega de bota e roça, não aguento mais. Sentamos para compor essa semana e saíram umas de chorar de se acabar, vocês não estão preparados“, disse em entrevista ao Programa Silvio Santos, do SBT, no último domingo, 26.

Ana Castela revelou recentemente que pretende sair do sertanejo ir para o pop. A jovem alçou o sucesso na carreira artística ao lançar canções como “Roça em mim”,que contém as expressões que ela criticou na entrevista: “Roça, roça em mim/Tiro o chapéu e a bota e te boto gostosin/Me bota, me bota, me bota gostosin”; e “Me bota, me bota, me bota gostosin”, que diz: “Bota o chapéu na cabeça/Botou bota e bota em mim”.Confira um trecho da entrevista!

