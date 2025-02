Rihanna chega aos 37 anos com fortuna avaliada em mais de R$ 8 bilhões

Ícone da música pop e criadora da Fenty Beauty, marca de maquiagem que inovou o mercado da beleza, Rihanna é a segunda cantora mais rica do mundo

No dia 20 de fevereiro, a cantora e empresária Rihannachega aos 37 anos. Dona de uma fortuna avaliada em mais de R$ 8 bilhões — cerca de 1,4 bilhão de dólares —, a famosa é ícone da música pop e criadora da marca de maquiagem Fenty Beauty, que inovou o mercado da beleza com a atenção às necessidades da pele de pessoas negras. Relembra trajetória que transformou Rihanna na segunda cantora mais rica do mundo.

Ascensão na música

Robyn Rihanna Fenty nasceu em 1988, em Saint Michael, Barbados, e desde cedo demonstrou talento musical. Em 2003, chamou a atenção do produtor Evan Rogers, garantindo um contrato com a Def Jam. Seu álbum de estreia, Music of the Sun (2005), e o sucessor, A Girl Like Me (2006), foram os primeiros passos para a fama, mas foi com Good Girl Gone Bad (2007) que Rihanna se tornou um fenômeno global. Hits como Umbrella, Don't Stop the Music e Disturbia a consolidaram como ícone pop.

Nos anos seguintes, lançou álbuns de grande sucesso, como Loud (2010), Talk That Talk (2011) e Unapologetic (2012), alcançando o topo das paradas em vários países. Com 14 singles em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e mais de 421 milhões de cópias vendidas mundialmente, Rihanna se tornou uma das artistas mais bem-sucedidas de todos os tempos.

Bilionária da beleza

Embora tenha conquistado sua fortuna inicialmente na música, foi no mundo dos negócios que Rihanna deu um passo ainda maior. Em 2017, ela cofundou a marca de maquiagem Fenty Beauty, em parceria com a LVMH, conglomerado de luxo responsável por marcas como Dior e Louis Vuitton. A empresa revolucionou o mercado ao oferecer produtos inclusivos para todos os tons de pele, especialmente para peles negras, um segmento historicamente negligenciado pela indústria da beleza.

O sucesso da Fenty Beauty foi meteórico: em poucos meses, a marca gerou mais de US$ 100 milhões em vendas e, em 2021, foi avaliada em US$ 2,8 bilhões. Rihanna também expandiu seus negócios com a linha de lingerie Savage X Fenty, consolidando-se como uma das empresárias mais influentes do mundo.

Topo da lista

Por anos, Rihanna foi a artista feminina mais rica do mundo, mas recentemente perdeu o posto para Taylor Swift (35), que agora detém um patrimônio de US$ 1,6 bilhão, impulsionado pelo sucesso da turnê The Eras Tour. Apesar disso, Rihanna segue como uma das mulheres mais poderosas da indústria musical e da moda, mantendo sua influência e relevância no mercado.

Mesmo sem lançar um álbum de estúdio desde Anti (2016), Rihanna continua sendo um nome de peso na música, com colaborações marcantes e um retorno aguardado pelos fãs. Enquanto isso, sua presença nos negócios segue em expansão.

