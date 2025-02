BBB 25: Saiba quem venceu a Prova do Anjo deste sábado

Na tarde deste sábado, 22, os participantes disputaram uma Prova do Anjo de agilidade e apenas um deles liderou a dinâmica

Na tarde deste sábado, 22, os participantes do BBB 25, da Globo, realizaram a Prova do Anjo. O vencedor foi Guilherme. Ele conseguiu a maior pontuação na prova individual que exigiu agilidade dos brothers.

Na prova, os brothers e sisters tiveram que arremessar uma almofada para derrubarem as placas com pontuações enquanto estavam em um carrinho em formato de esponja. No final, a produção somou as pontuações das placas e Guilherme foi o vencedor, com 410 pontos.

Guilherme ficou radiante com a conquista. Ele teve a missão de mandar um participante para o Castigo do Monstro, que foi uma fantasia de cobra. O brother deu o castigo para Thamiris.

Saiba quem está na Mira do Líder

Na noite desta sexta-feira, 21, o líder João Pedrocolocou cinco pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. No domingo, 23, ele terá que indicar uma dessas pessoas ao sexto paredão da temporada.

Em sua decisão, o brother colocou Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Vitória Strada, Aline e Camilla na Mira do Líder. Ele justificou sua decisão nos irmãos ginastas porque não tem contato com eles. Então, ele disse que não gostou da atitude de Vitória no quinto paredão. Logo depois, ele disse que Aline falou que era opção de voto dela e comentou que Camilla também poderia votar nele.

Vale lembrar que João Pedro ganhou a liderança na noite de quinta-feira, 20, ao vencer a prova que exigiu agilidade dos participantes.

Leia também:BBB 25: Delma revela em quem vai votar no paredão: ‘Não pensou em mim’