Cantor Hudson e a esposa, Thayra Machado, renovam votos de casamento

O cantor Hudson, da dupla com Edson, realizou uma cerimônia de renovação de votos com Thayra Machado após 10 anos de casamento

Dia especial para o cantor Hudson, da dupla sertaneja com Edson, e a esposa, Thayra Machado! O casal reuniu amigos e familiares para celebrar os 10 anos de casamento em uma renovação de votos emocionante. A festa foi realizada em Limeira, interior de São Paulo, local onde os dois residem.

Para o momento marcante, Hudson e Thayra optaram por um evento 'all black'. Somente o casal e os dois filhos, Davi, de 9 anos, e Helena, de 7, usaram roupas brancas. A noiva esbanjou beleza e elegância ao escolher um vestido sereia e chapéu para a renovação dos votos.

"Quem conhece a Thayra sabe o tamanho da humildade. O amor que sentia por ela só dobrou a cada ano. Hoje não existe só o amor de homem e mulher, mas um amor de admiração. Temos uma família linda que a gente valoriza demais. Agradecemos a Deus todos os dias por isso. Já passamos por muitas situações extremamente difíceis, mas nada abalou o nosso relacionamento", declarou a dupla de Edson.

"Hudson é o meu amor, parceiro, amigo e companheiro. Um pai incrivelmente maravilhoso, um marido dedicado, protetor. As pessoas só conhecem o Hudson dos palcos, uma estrela da música. Eu já tive a sorte de conhecer as duas versões. São apenas 10 anos de uma vida inteira que ainda temos pela frente", disse Thayra Machado.

Após a cerimônia religiosa de Hudson e Thayra, os convidados do casal seguiram para uma comemoração animada no mesmo espaço, que contou com a apresentação especial do cantor Dino Fonseca e Vitor Cadorini, filho de Edson.

Veja fotos da renovação de votos de casamento de Hudson e Thayra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CONCEITO SERTANEJO (@conceitosertanejo)

Sertanejo Hudson celebra o aniversário dos filhos Davi e Helena

Em julho de 2024, o cantor sertanejo Hudson, da dupla com Edson, comemorou o aniversário dos filhos mais novos em grande estilo. Ele e a esposa, Thayra Machado, organizaram uma festa divertida para os pequenos Davi, de 9 anos, e Helena, de 7 anos.

As crianças comemoraram a nova idade em uma festa montada na chácara onde a família mora no interior de São Paulo. Eles contrataram várias diversões e animação de festa para a diversão da criançada com o tema de acampamento. Inclusive, os convidados e os aniversariantes dormiram em barracas no jardim; confira detalhes do evento!

Leia também: Elaine Mickely revela que a filha terá terceiro casamento: 'Não acabou'