Lady Gaga fala pela primeira vez sobre show no Rio de Janeiro: ‘Morrendo de vontade de ir’

Lady Gaga relembra show cancelado no Brasil ao celebrar que se apresentar no Rio de Janeiro em maio de 2025

A cantora Lady Gaga confirmou que fará um show no Brasil em 2025. Ela vai se apresentar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. Ao celebrar a apresentação, a artista fez um post nas redes sociais e relembrou quando precisou cancelar um show no Brasil em 2017 por causa de sua saúde.

"É uma grande honra ser convidado para cantar para o Rio — durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos pequenos monstros. Eu estava morrendo de vontade de ir me apresentar para vocês há anos e fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizado", disse ela.

E completou: "Sua compreensão de que eu precisava daquele tempo para me curar significou o mundo para mim. Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca e estou trabalhando muito para garantir que este show seja algo que vocês nunca vão esquecer. Preparem-se para o MAYHEM na praia".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lady Gaga (@ladygaga)

Repercussão negativa

O filme Coringa: Delírio a Dois, estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, não tem agradado muito o público. Até o momento, o longa arrecadou menos de U$ 40 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos, enquanto o primeiro filme lançado em 2019, alcançou U$ 1 bilhão ao redor do mundo e ganhou dois Oscars (Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora Original).

Uma fonte contou ao jornal Daily Mail como Lady Gaga, que interpreta Harleen Lee Quinzel, está se sentindo com a repercussão negativa. "Gaga está surpresa com a resposta ao Coringa 2 e chocada que as pessoas não o amem depois da reação que recebeu dos críticos antes de sua estreia. Ela colocou muito entusiasmo no filme e tem muito respeito pela base de fãs dos quadrinhos da DC", disse o informante.

Uma outra fonte revelou que Gaga está extremamente frustrada. "Ela está desapontada porque o Coringa é praticamente uma bomba. Ela pensou que este filme poderia lhe render uma indicação ao Oscar especialmente porque o primeiro filme foi um grande sucesso e Joaquin Phoenix ganhou um Oscar", afirmou.

Leia também: Lady Gaga relembra pedido de casamento