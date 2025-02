Maiara e Mohamed Nassar terminaram relacionamento no início de janeiro, diz colunista

Poxa! Após assumirem o relacionamento no fim de 2024, a cantora Maiara e o empresário Mohamed Nassar terminaram em janeiro, segundo colunista

Nesta sexta-feira, 21, o colunista Leo Dias revelou durante o Fofocalizando, no SBT, que a cantora Maiara terminou o relacionamento com Mohamed Nassar no início deste ano. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou nas redes sociais.

"Essa separação já aconteceu há um certo tempo, desde o início de janeiro, mas ela pediu respeito. Agora começaram a surgir fotos dela com Matheus Gabriel, que é o ex, o penúltimo, que sempre volta", disse Leo Dias.

Os rumores de affair a cantora e Mohamed começou em novembro, quando passaram a ser vistos juntos em eventos. Já em dezembro, ambos posaram abraçados e trocando beijos após o show da dupla Maiara e Maraisa no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Mohamed Nassar é empresário do comércio. De acordo com o colunista Leo Dias, ele tem uma loja de eletrônicos no Paraguai e atua em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele é discreto na internet e tem o seu perfil fechado.

Já sobre Matheus Gabriel, citado pelo comunicador, os dois cantores terminaram ainda em 2024, voltando a serem vistos juntos em agosto. Na época, o objetivo de Matheus e Maiara era superar o problema gerado pela separação, para, depois, seguir em frente.

Assista:

Novo visual!

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, está com novo visual! Para curtir uma viagem de férias com a família, a musa apareceu com o cabelo curtinho e chamou a atenção dos fãs.

Maiara viajou com a irmã, Maraisa, o cunhado, Fernando Mocó, e a mãe, Almira, para São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Ela foi flagrada pela família enquanto praticava stand up paddle na praia e também se refrescava no mar.

Nas fotos, a artista mostrou que está com os fios curtinhos e com franja. O novo visual dela foi elogiado pelos internautas. “Esse cabelo combinou demais com ela. Ficou lindíssima”, afirmou um seguidor. “Ela ficou linda”, declarou outro. “Tá bonita, carinha de saúde”, comentou mais um. Confira!

Leia também:Médico de Maiara, dupla de Maraisa, detalha condição que afeta a cantora: ‘Tratamento é contínuo’