Joelma revela motivo para recusado convite para desfile da Grande Rio no carnaval

No próximo ano, a escola de samba Grande Rio fará homenagem para o Pará na Sapucaí. Porém, Joelma não estará no evento. Saiba o motivo

A cantora Joelma revelou o motivo para ter recusado o convite para participar do desfile da Grande Rio no carnaval de 2025. A escola de samba fará uma homenagem ao estado do Pará, mas a estrela não estará no evento porque segue em sua recuperação contra as sequelas da Covid-19.

Em entrevista à CARAS Brasil, Joelma contou que reduziu sua agenda nos últimos tempos e precisou cancelar vários compromissos para focar em sua saúde. "Recebi o convite, mas eu estou com a minha agenda muito reduzida por causa das sequelas do Covid. Eu peguei 9 vezes. Eu estou aqui pela misericórdia e presente divino, essa é a verdade”, disse ela.

E completou: "Eu ainda estou me recuperando. Eu reduzi muito a minha agenda. Eu fazia quatro shows por semana e estou fazendo um para me cuidar. Trabalhar e me cuidar. Cancelar compromissos no final de semana e está dando certo”.

Joelma diz que ficou quatro anos sem beijar

A cantora Joelma contou que está há quatro anos sem beijar ninguém e explicou o motivo da pausa longa nos relacionamentos. Em entrevista ao Otalab, a cantora contou o que motivou a falts de afeto em sua vida."Eu estou sem beijar há uns quatro anos. Porque assim, eu tive uma luta grande agora com a Covid, né? Peguei cinco Covid. Bati o recorde", desabafou para Otaviano Costa. Ela relata: "A primeira vez foi pior. Tive que decidir entre ir pro tubo e não ir. Eu resolvi não ir por causa da voz. Não conseguia mais respirar pelo nariz, mas estava consciente", contou.

"Eu estava isolada e sem contato com ninguém, então sempre que me perguntavam como eu estava eu dizia que estava bem para não ir para o tubo. Quando minhas filhas perguntavam eu falava que estava ótima, mas estava morrendo", lamentou.

"Todas as vezes que eu pegava voltavam todas as sequelas. Muito inchaço, mexeu muito com a minha mente, os cabelos vinham de tufo na mão. Energia vai embora. Eu ainda estou lidando com as sequelas. O meu olfato ainda tá mais ou menos, mas o pior é o inchaço, que fica indo e voltando. Perdi muito minha musculatura e estou correndo atrás agora para voltar. Foi bem difícil. Quando eu estava quase melhorando eu pegava de novo", disse.