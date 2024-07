Tiago Magro prepara intervenção artística em Lagoinha Alphaville

Quando criança, o artista Tiago Magro pincelava troncos e folhas de árvores no quintal com as tintas que o avô guardava. “Eu tinha uns quatro ou cinco anos e lá estava com as latas, em Jundiaí, interior paulista onde nasci, pintando as árvores de azul, roxo, laranja. Minha mãe se preocupava porque uma criança estava pintando árvores com cores não convencionais. Já eu me identificava com a arte criativa”, conta.

Sem qualquer familiar no ramo, percorreu seu caminho construindo sua identidade em meio a tintas, colagens e intervenções. Ele descreve seu trabalho como contemporâneo, influenciado pela arte de rua, grafite, colagem e pintura.

“Tenho liberdade. Os artistas que admiro são Andy Warhol, Portinari, Kobra e Picasso. Criei um estilo próprio, aprendi sozinho no dia a dia e no meu estúdio. Para mim, isso é um estilo de vida, vem da essência, da oportunidade que Deus propicia. A minha grande inspiração é Deus, que me criou, e creio que Ele me deu essa chance de ser artista”, finaliza.