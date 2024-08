Luciane Hyppolito visa excelência em dermatologia e estética em sua clínica

Dermatologista de Cascavel, interior do Paraná, Luciane Hyppolito combina conhecimento técnico com atendimento acolhedor e humanizado. Sua paixão pela área se mostra em cada ponto de sua trajetória.

“Desde a infância demonstrei uma inclinação natural para cuidar e aconselhar. Fui inspirada pela minha mãe e motivada pelas experiências hospitalares com meu irmão. Assim, decidi seguir a carreira médica com o objetivo de transformar vidas. Conquistei uma bolsa de estudos integral no Colégio Anglo, e fui aprovada em primeiro lugar na medicina da USP de Ribeirão Preto, em São Paulo”, afirma.

Através dos estudos, teve sua graduação realizada, especializando-se em genética médica e dermatológica. Também realizou trabalhos científicos durante seu ensino superior, com o apoio do CNPq, sempre buscando novas técnicas e procedimentos inovadores.

Sob sua direção, o Centro Dermatológico de Cascavel é especializado em dermatologia clínica, cirúrgica e estética, atendendo a todas as idades. Com tecnologia de ponta e equipe experiente, oferece tratamentos estéticos e patológicos relacionados à pele.

“Quero que a pessoa sinta que pode confiar em mim para contar qualquer problema. Vou tentar ajudá-la da melhor forma possível. Eu tento ser uma médica completa para oferecer o melhor. Em minha clínica, divido meu tempo entre a dermatologia e a estética, utilizando laser de CO2, Fotona e Ultraformer, proporcionando os melhores resultados. Minha abordagem inclui processos para flacidez, manchas, melasma e rejuvenescimento, sempre com um olhar atento às necessidades individuais de cada paciente”, revela.

Sua abordagem é holística e humanizada. “Acredito que muitas vezes os problemas de pele são reflexos de desordens internas e, por isso, me dedico a entender e tratar de forma integral. Eu quero que todos se sintam respeitados, dignos, e que saibam que aqui não é um comércio, mas um lugar onde buscamos o melhor”, ressalta.

Com o local em expansão e a chegada de sua filha para compor a equipe, Luciane está reorganizando as instalações. “Estamos reformando para atender melhor e criar um ambiente mais agradável. Tenho uma forte presença nas redes sociais, gerenciando pessoalmente, onde compartilho dicas, respondo dúvidas e mantenho um contato próximo com meu público”, finaliza.

Site:http://www.lucianehyppolito.com.br