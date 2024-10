Leticia Cazarré mostra filho caçula com conjuntivite: 'Agora são dois'

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré compartilhou nesta terça-feira, 8, que dois dos herdeiros estão com conjuntivite

A esposa do ator Juliano Cazarré, a stylist Leticia Cazarré desabafou sobre uma situação com os filhos doentes nesta terça-feira, 8. Em seu perfil nas redes sociais, ela compartilhou que dois dos herdeiros estão com conjuntivite.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou um vídeo em que mostra o caçula, Estêvão, de 7 meses, com o olho vermelho e inchado por causa da doença. "Agora são dois em casa com conjuntivite", disse ela na legenda.

Recentemente, ela compartilhou que precisou levar os filhosVicente, de 14 anos, Inácio, de 11, ao hospital após passarem mal. "Rumo à emergência com 2 para fazer soro, exames e um baby acompanhando", escreveu ela. Em seguida, compartilhou uma imagem dos pequenos já na unidade médica.

Em outro momento, contou que cinco dos seis filhos do casal adoeceram ao mesmo tempo. Vale lembrar que, além de Estevão, Vicente e Inácio, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e Maria Guilhermina, de 2.

Filho de Letícia Cazarré (Reprodução/Instagram)

Letícia Cazarré desabafa sobre seus sacrifícios para cuidar dos filhos: ‘Não é fácil’

Na última sexta-feira, 4, Letícia Cazarré usou as redes sociais para abrir o coração sobre os “sacrifícios” que faz para cuidar dos seis filhos com Juliano Cazarré. Após cancelar seus planos para cuidar de um dos meninos que estava gripado, ela refletiu sobre a dificuldade de conciliar a maternidade e ter que abrir mão dos próprios desejos em prol das crianças.

"Embora ache muito bonita essa história de servir a família, servir os filhos, ter uma família numerosa é o que a gente sentiu o que deveria fazer diante das nossas crenças, dos nossos valores, mas isso não é fácil", iniciou.

E complemenyou: "É difícil, é uma entrega diária, assim como ser mãe de uma pessoa que precisa de muitos cuidados de saúde, uma paciente de alta-complexidade, não é fácil, precisa de muita entrega e sacrifício. O mais comum na minha vida hoje é que eu deixe de fazer algo que eu queria fazer para cuidar dela ou dos outros filhos".