Filho de Fred Bruno e Bianca Andrade rouba a cena durante o jogo do Criança Esperança

Fred Bruno leva seu filho, Cris, para o Futebol Solidário do Criança Esperança e o menino esbanja fofura ao ser flagrado se divertindo

O influenciador digital e ex-BBB Fred Bruno participou do Futebol da Esperança, que marca o fim das celebrações do Criança Esperança, neste domingo, 13, e chegou ao estádio acompanhado do filho, Cris.

O menino de 3 anos de idade, fruto do relacionamento de Fred com Bianca Andrade, esbanjou fofura.

Antes do início da partida, ele entrou no campo com o pai e se divertiu bastante. Os dois saíram correndo pelo local e o menino esbanjou sorrisos.

Confira as fotos:

Fred Bruno está no SporTV

Fred Bruno usou as redes sociais para comemorar a realização de um sonho. O jornalista e ex-participante do BBB 23 é o mais novo contratado pelo Grupo Globo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-Desimpedidos surgiu usando o uniforme da emissora e celebrou o novo trabalho. "Então é assim que o jogador se sente chegando no Real Madrid? Tudo o que fiz foi sempre esperando por esse dia, e ele chegou", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, Fred recebeu mensagens carinhosas dos seguidores. "Você merece demais", disse um fã. "Mais do que merecido! É só o começo", falou outro. "Gigante!!! Parabéns, Fred Bruno! Que seja uma fase tão linda e mais do que tudo que já passou até aqui!", desejou um terceiro.

Fred fará parte da programação do SporTV. Ainda não foi divulgado em qual programa o influenciador digital estará ou como será sua produção de conteúdo para a emissora.