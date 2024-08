Sérum facial de vitamina C atua na renovação celular

Entre os diversos cosméticos do mundo de beleza e skincare, o sérum facial ganha destaque por sua alta capacidade de absorção e textura leve. A vitamina C, em complemento, atua de modo a reduzir as linhas de expressão e flacidez, além de clarear as manchas e potencializar o efeito do protetor solar, garantindo uma pele mais saudável e uniforme.

Ambos os produtos têm conquistado cada vez mais espaço na rotina de cuidados com a pele e, nesse sentido, a vitamina C é amplamente conhecida por suas propriedades antioxidantes, que protegem a derme contra os danos dos radicais livres que causam o envelhecimento celular.

O uso contínuo da vitamina C é capaz de ajudar no tratamento de marcas do rosto. Para estimular a renovação da pele, o sérum promove uma homogeneização na textura e no tom. Além disso, o produto estimula a produção de colágeno para garantir um efeito mais firme e jovial.

O processo de renovação celular também oferece viço e luminosidade para a pele, obtendo um efeito de hidratação sem o aspecto de oleosidade. O ativo em si não causa nenhum tipo de ressecamento, mas para ser utilizado de maneira segura é importante escolher o modelo adequado às necessidades individuais.

A vitamina C pode ser utilizada de manhã e à noite e em qualquer tipo de pele, com exceção das alérgicas aos componentes do produto. Aqui, vale destacar que, apesar de atuar inibindo a formação das manchas, o seu uso não dispensa o do protetor solar.

Confira algumas opções de cosméticos disponíveis no Mercado Livre:

1. Sérum facial, Raavi - https://mercadolivre.com/sec/2HfjqqX

O sérum facial da Raavi é enriquecido com vitamina C e vitamina E e outros ativos que promovem hidratação e têm propriedades antioxidantes, sendo uma boa opção para para revitalizar, proteger e estimular a produção de colágeno na pele.

2. Sérum vitamina C, Salt Cosmetics - https://mercadolivre.com/sec/2X49swi

O produto da Salt Cosmetics possui Vitamina C, efeito renovador e eficácia contra a oleosidade da pele e o envelhecimento precoce, regularizando a textura da derme e a aparência dos poros.

3. Sérum facial anti marcas, Garnier - https://mercadolivre.com/sec/2DkpeJt

Com efeito peeling em casa e alta concentração de Vitamina C, o sérum anti marcas foi desenvolvido para garantir uma pele uniforme, hidratada e sem oleosidade.

4. Sérum vitamina C, Principia - https://mercadolivre.com/sec/25f1fPK

O item da Principia reduz a pigmentação, clareando manchas escuras. Além disso, ele suaviza rugas e linhas finas e diminui olheiras, cravos, espinhas e o tamanho dos poros, proporcionando maciez para o rosto.

5. Sérum antioxidante, Isdin - https://mercadolivre.com/sec/33srW4Z

O sérum antioxidante da Isdin neutraliza os radicais livres, estimula a produção de colágeno e proporciona proteção contra os efeitos da radiação. Ele também melhora a luminosidade da pele e recupera a elasticidade, contribuindo para um aspecto rejuvenescido.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.