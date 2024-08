Scarpin: 6 modelos para deixar uma impressão marcante

Clássico na moda feminina, o scarpin é conhecido por sua elegância e sofisticação. Originado do francês, o nome do produto significa "sapato de salto alto". Com um design simples e refinado, o calçado geralmente apresenta salto fino e altura variável, e pode ser encontrado em couro liso e verniz ou em tecidos mais elaborados, como seda e veludo.

Além do impacto estético, o scarpin é frequentemente associado a uma imagem de profissionalismo e seriedade, sendo um grande elemento para o vestuário corporativo. Porém, apesar da forte presença em eventos formais, o sapato também é adequado para diferentes estilos e ocasiões, dando um toque de glamour e sofisticação a qualquer look.

Confira 6 modelos disponíveis no Mercado Livre:

1. Scarpin bico fino, Bebecê - https://mercadolivre.com/sec/1c26itw

O sapato scarpin da Bebecê é confeccionado em material sintético e garante durabilidade, fechamento em fivela, bico fino de nove centímetros e solado confeccionado em borracha antiderrapante para maior segurança e estabilidade.

2. Scarpin salto bloco, Vizzano - https://mercadolivre.com/sec/1VDbcQZ

O modelo da Vizzano combina a elegância com a praticidade, sendo a escolha perfeita para quem busca sofisticação e conforto em qualquer ocasião.

3. Scarpin salto taça, Mozione - https://mercadolivre.com/sec/1ALp7RJ

O tom verde do scarpin com salto de taça da Mozione é repleto de personalidade, sendo ideal para as mulheres que buscar requinte e beleza!

4. Scarpin salto alto, Sapatos Social Escarpan - https://mercadolivre.com/sec/1q7T4uf

O scarpin social apresenta design elegante, durabilidade, enfeite com tiras e palmilha grossa de 8 mm em espuma de EVA revestida em napa, proporcionando uma sensação de maciez e amortecimento a cada passo.

5. Scarpin salto baixo, Vizzano - https://mercadolivre.com/sec/263bbRu

O item da Vizzano possui salto baixo e charme discreto, mas que não passa despercebido. Ele é um produto clássico e repaginado com tiras diferenciadas, complementando o look.

6. Scarpin com tiras, Bebecê - https://mercadolivre.com/sec/2BjSPH7

Com sola emborrachada e antiderrapante, o scarpin com tiras da Bebecê oferece bico fino e muito conforto para o calce por meio da palmilha com espuma extra comfy em mache.

