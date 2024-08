Lápis de olho: um grande aliado para realçar a maquiagem

O lápis de olho é um item essencial para transformar o olhar, sendo um dos produtos mais versáteis no mundo da beleza. Tradicionalmente, este produto é composto por uma mistura de ceras e pigmentos, o que garante uma consistência cremosa para deslizar sobre a pele.

A aplicação, por sua vez, é simples, e a capacidade de criar linhas precisas ou esfumar para um efeito sofisticado o torna uma ferramenta coringa para diversas técnicas de maquiagem. Com diversos modelos e texturas, o mercado oferece lápis com diferentes acabamentos, que podem criar uma variedade de looks, desde um visual discreto até combinações ousadas.

Para escolher o modelo ideal, deve-se considerar a formulação. Peles sensíveis, por exemplo, exigem fórmulas hipoalergênicas e dermatologicamente testadas. Além disso, a durabilidade e resistência à água são fatores importantes, especialmente em climas quentes ou durante eventos longos.

Confira algumas opções de lápis de olho disponíveis no Mercado Livre:

1. Lápis retrátil, Mary Kay - https://mercadolivre.com/sec/2UQ9uyV

Para criar um delineado fácilmente, o lápis retrátil da Mary Kay oferece uma aplicação simples sem a necessidade de retocar. O produto tem longa duração e não escorre, não mancha e é resistente à umidade.

Créditos/MercadoLivre

2. Lápis delineador, Ruby Rose - https://mercadolivre.com/sec/32GWqgh

O contorno ideal pode ser feito com o lápis delineador da Ruby Rose! Com ele, é possível realizar atividades constantes sem a preocupação de desaparecer.

Créditos/MercadoLivre

3. Lápis efeito matte, Tracta - https://mercadolivre.com/sec/1GNpGA3

O produto da Tracta apresenta efeito matte e pode ser utilizado em qualquer ocasião, seja em um evento formal ou em uma saída casual com os amigos.

Créditos/MercadoLivre

4. Lápis para olhos, Vult - https://mercadolivre.com/sec/1Zi1SEj

O lápis para os olhos da Vult possui cor intensa e textura suave. Ele é confortável e fácil de usar e apresenta cores com acabamento metálico e brilho.

Créditos/MercadoLivre

5. Lapiseira para olhos, Vizzela - https://mercadolivre.com/sec/2bHJwwU

O lápis de tom marrom da Vizzela é ideal para um efeito sombreado e esfumado, agregando sensualidade para arrasar nas produções!

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.