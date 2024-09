French Roll: o penteado popular da década de 1990 está de volta

O French Roll (“rolo francês”, em inglês) é um penteado que consiste em um rabo de cavalo invertido com as pontas torcidas para cima e uma mecha solta na lateral do rosto. Originário da década de 90, o estilo pode ser feito em todos os tipos de cabelo.

O penteado ganhou destaque nos red carpets e tem a mecha solta como destaque, pois valoriza a textura natural dos fios. Nos anos 1990, era associado à beleza de mulheres negras. Apesar de a versão original consistir em um visual polido, o french roll ganhou versões recentes mais descontraídas, com um coque despojado e acabamento menos rígido

A franja pode ser fina, com apenas alguns fios soltos, ou mais grossa. A mecha restante ajuda a emoldurar o rosto e pode ser estilizada de várias maneiras, o que permite a formação de um topete ou os fios curvados naturais. Enrolar o cabelo antes de prender pode facilitar o processo, ajudando a criar o formato do topo da cabeça.

Para replicar o modelo original é preciso separar uma seção lateral na parte da frente do cabelo, fazer um rabo de cavalo com a parte de trás – prendendo os fios para cima – e torcer as pontas. Em seguida, basta pegar a mecha lateral e dividi-la ao meio, passando uma parte por cima do rabo de cavalo.

Confira alguns produtos para fazer o french roll perfeito:

1. Óleo extraordinário, Elseve - https://mercadolivre.com/sec/2MjNhAs

O óleo extraordinário da Elseve penetra nas fibras capilares para um tratamento profundo que proporciona proteção aos fios e ação antifrizz.

Créditos/MercadoLivre

2. Leave-in, Elseve - https://mercadolivre.com/sec/1QDPKMr

O leave-in de tratamento da Elseve repara os fios, sela as pontas e oferece mais brilho e maciez. Com uma fórmula leve, ajuda no desembaraçar, fortalece os cabelos e reduz a quebra sem pesar.

Créditos/MercadoLivre

3. Spray finalizador, Deva Curl - https://mercadolivre.com/sec/2VNtJSd

O spray finalizador da Deva Curl é ideal para os cuidados com os cabelos cacheados, oferecendo hidratação, brilho, movimento, definição e controle do frizz.

Créditos/MercadoLivre

4. Finalizador alta nutrição, Abela - https://mercadolivre.com/sec/1uDok3f

O finalizador da Abela é uma boa opção para mechas crespas e cacheadas e garante alta nutrição com fragrância de açaí, maracujá e avelã.

Créditos/MercadoLivre

5. Reparador de pontas, Magic Plus - https://mercadolivre.com/sec/32pivWT

O reparador de pontas da Magic Plus é indicado para todos os tipos de cabelos e oferece brilho intenso. Sua fórmula com vitaminas E e D hidrata e protege contra os raios UV.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.