Favoritas do momento: confira dicas de makes incríveis no Mercado Livre

Se você a-m-a maquiagens e está sempre por dentro das tendências, está no lugar certo! Preparamos uma lista com as queridinhas do momento, que vão proporcionar produções incríveis – seja para o dia a dia ou para algum evento especial. Confira:

1. Primer Gold, Beyoung: https://mercadolivre.com/sec/1pfer6w

O Primer é essencial para iniciar a preparação da pele. Além disso, ele aumenta a durabilidade e a fixação da maquiagem, controlando a oleosidade ao longo do dia. O Glow Primer, da Beyoung, apresenta textura suave e garante uniformidade e leveza.

O produto é indicado para todos os tipos de pele e possui resistência à água e uma embalagem que facilita a aplicação, estando disponível em duas opções: Matte e quatro cores Glows.

2. Base líquida vegana, Vizzela: https://mercadolivre.com/sec/1zQehpw

Seguindo o processo de construção de uma make, a base líquida da Vizzela promove alta cobertura e aparência seca durante o dia, garantindo uma pele aveludada e sem craquelar. O produto possui fórmula vegana e está disponível em 18 cores diferentes, e não estimula a produção de sebo.

3. Pó compacto Colorstay, Revlon: https://mercadolivre.com/sec/2pcNzDb

O pó apresenta algumas funções importantes para uma boa make: selar a base, controlar a oleosidade e minimizar a aparência dos poros. A fórmula Colorstay, da Revlon, garante uma pele intacta e fresca por até 16 horas. Ele pode ser aplicado em camadas – de acordo com o nível de cobertura desejado – e está disponível em seis tonalidades, incluindo pó compacto translúcido e aplicador de sopro.

4. Corretivo Colorstay Skin Awaken, Revlon: https://mercadolivre.com/sec/1siUy7Y

O corretivo Colorstay Skin Awaken, da Revlon, é multitarefa: apaga as imperfeições, disfarça as olheiras, aperfeiçoa e ilumina pontos do rosto e hidrata a pele. O produto também camufla o inchaço e traz refrescância, vestindo confortavelmente por até 24 horas, tendo 19 tons de acabamentos.

5. Iluminador e sombra BT Marble Duochrome, Bruna Tavares: https://mercadolivre.com/sec/2ySGoqt

A coleção Bt Marble traz consigo um produto dois em um: iluminador e sombra. Os pigmentos micronizados e as microesferas de silicone garantem uma cobertura fina e um brilho sofisticado à pele. Ele pode ser usado sozinho ou por cima de outros produtos. Além disso, serve como sombra, iluminador ou topper para os lábios, garantindo alta pigmentação e longa duração.

6. BT Paleta de sombras Disney, Bruna Tavares: https://mercadolivre.com/sec/1BJwUU1

A Paleta Dreams Come True é uma edição limitada. Com fórmula exclusiva e nove cores divididas em acabamentos cintilantes, perolados e aveludados. A presença de Nylon e Vitamina E garantem a sombra sombra alta flexibilidade e aderência, tornando completa a experiência da maquiagem dos olhos.

7. Máscara para sobrancelhas Colorstay, Revlon: https://mercadolivre.com/sec/2ePyQH2

A fim de garantir sobrancelhas mais cheias, a máscara Colorstay, da Revlon, apresenta um produto com duração de até dois dias e um gel à prova d’água. O aplicador Brush & Comb 2 em 1 distribui de modo uniforme a aplicação e o volume da máscara, que possui fórmula suave feita com óleo de abacate, podendo ser utilizada para engrossar, definir ou preencher as sobrancelhas.

8. Máscara de cílios Sky High, Maybelline NY: https://mercadolivre.com/sec/16wPQjr

O novo rímel da Maybelline é hipoalergênico e à prova d’água, proporcionando um alongamento sem limites e maior volume para os cílios. A fórmula da máscara tem infusão de extrato de bambu, que fornece volume aos olhos. Além disso, a escova aplicadora é flexível e se curva para estender os cílios da raiz às pontas.

9. BT Jelly Gloss, Bruna Tavares: https://mercadolivre.com/sec/1o12DjB

Já na etapa final da maquiagem, o destacamento dos lábios é muito importante, pois eleva qualquer visual. O BT Jelly Gloss, além de trazer um brilho incrível, ele também hidrata e acalma a região da boca. Sua textura é firme e suave, aderindo perfeitamente e sem escorrer, em uma aplicação simples e que promete alto acabamento e luminosidade.

10. Batom líquido matte, Mari Maria Makeup: https://mercadolivre.com/sec/272Xncv

Uma outra opção para quem não gosta dos efeitos do Gloss é o batom matte da Mari Maria. O produto apresenta maiores opções de acabamento, com um toque mais seco, textura aveludada, cores diversas e alta pigmentação.

Além disso, a embalagem é sofisticada e prática e sua fórmula é leve e hipoalergênica, não permitindo a transferência do produto ou gerando desconforto nos lábios, sendo adequado para qualquer tipo de pele.

11. Combo gloss + blush, Quem disse, Berenice? + Guaraná: https://mercadolivre.com/sec/2LQNR5T

Para finalizar a lista, uma dupla muito importante para a construção de uma make. O gloss labial Quem disse, Berenice? faz parte da coleção Guaraná e entrega hidratação, leveza e maciez, garantindo brilho e não deixando os lábios pegajosos.

O blush líquido, em contrapartida, muda de cor conforme reage ao pH da pele. A aplicação é suave e nenhum dos produtos são testados em animais, tendo selo Cruelty Free.

