Entenda para que serve o processo de acidificação capilar

Tendência do momento no TikTok, a acidificação capilar serve para equilibrar o pH dos fios, combatendo os efeitos da porosidade. Assim, o cabelo voltará a absorver os nutrientes e vitaminas necessários para ficar mais forte e resistente. Ficou curiosa(o) para conhecer as particularidades desse procedimento? Confira a matéria explicando a importância do produto:

O pH do cabelo é naturalmente ácido e, caso esta característica não seja mantida – em casos de alisamento, coloração ou aplicação de produtos químicos –, os fios se tornarão alcalinos. Ou seja, danificados, fragilizados, porosos e com escamas abertas. Fibras agredidas e um pH desregulado também deixam as mechas mais vulneráveis a danos externos e apresentam maior dificuldade em reter líquidos.

Os sinais de um cabelo alcalino são muito fáceis de serem identificados. Fios embaraçados, aspecto áspero e fino, falta de brilho e quebras são os principais deles. Nesse sentido, o acidificante atua de modo a fechar e alinhar as cutículas capilares, deixando as mechas com um aspecto mais saudável. Além de ajudar nesse processo, o acidificante realizará a selagem das cutículas após a hidratação.

Na ordem de aplicação, o shampoo – responsável por abrir a cutícula, permitindo que o acidificante possa agir no interior da fibra –, acidificante e condicionador. Apesar de selar o cabelo, é importante usar o condicionador após a acidificação para que os fios absorvam os nutrientes e deem continuidade a manutenção diária do cabelo.

A frequência de uso deve ser respeitada de acordo com a necessidade dos fios. Uma vez na semana para cabelos pós-química, quinzenalmente para cabelos danificados e mensalmente para cabelos levemente danificados, sempre aplicando após o shampoo e antes da hidratação.

O produto é indicado para todos os tipos de cabelo. Porém, fios crespos e cacheados possuem maior dificuldade de emoliência em virtude de sua estrutura, necessitando mais deste procedimento.

A acidificação capilar tem o poder de tornar as mechas mais brilhantes, suave e menos propensas a quebras e frizz. O uso pode ajudar na preservação de cabelos coloridos, pois as cutículas seladas ajudam a reter os pigmentos de cor, impedindo que ela desbote rapidamente.

Se você anda notando o seu cabelo opaco e sem vida, confira alguns acidificantes disponíveis no Mercado Livre:

1. Acidificante Lola, Lola Cosmetics - https://mercadolivre.com/sec/2JupXNw

Para cabelos finos e com problemas de queda, o acidificante da Lola Cosmetics protege, repara e dá resistência aos fios.

2. Acidificante, Haskell - https://mercadolivre.com/sec/1CzY51q

Complemente o seu cronograma capilar com um produto que equilibra o pH e reconstrói as mechas!

3. Acidificante, Elseve - https://mercadolivre.com/sec/1igK7P5

Para um maior brilho nas mechas, o acidificante da Elseve oferece um cabelo visivelmente saudável e alinhado, restaurando a beleza natural das mechas.

4. Acidificante, Alpha Line - https://mercadolivre.com/sec/1s8w54h

Com propriedades anti-quebra e anti-queda, o produto da Alpha Line protege e repara os fios, tornando-os mais suaves e resistentes.

5. Acidificante, OnixxBrasil - https://mercadolivre.com/sec/2AqtQ5S

Por fim, o item da OnixxBrasil realiza um cuidado potencializador no processo de selamento das cutículas, ideal para mechas quebradiças e opacas.

