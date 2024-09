Efeito Lifting ameniza linhas de expressão e corrige a flacidez do rosto

O efeito lifting (“levantar”, em inglês”) é um tratamento que visa dar à pele uma aparência mais firme e rejuvenescida, reduzindo linhas de expressão e rugas. Ele pode ser obtido por meio de tratamentos em consultório ou com produtos dermocosméticos.

Com o passar do tempo, a exposição excessiva aos raios solares e ultravioletas e o estresse diário causa os primeiros sinais de envelhecimento. Assim, as expressões faciais perdem a definição e o tônus muscular, colaborando para um rosto mais flácido.

O processo natural de envelhecimento da pele tem como principais sinais a flacidez, que é causada, entre outros fatores, pela diminuição de colágeno e ácido hialurônico – responsáveis pela firmeza e o preenchimento da derme.

Assim, melhora-se a elasticidade e firmeza da pele. Além disso, a luminosidade é devolvida, bem como o volume facial. No mercado da estética é possível encontrar diversos tratamentos que promovem o efeito lifting, alguns mais e outros menos invasivos.

Esses cosméticos podem contribuir para quem deseja uma pele com aparência saudável e rejuvenescida, pois ameniza rugas, linhas de expressão, corrige a flacidez do rosto e melhora o contorno facial. Os benefícios também conferem vitalidade para a pele.

Para obter o efeito lifting, confira alguns produtos disponíveis no Mercado Livre:

1. Sérum efeito lifting, Phytotratha - https://mercadolivre.com/sec/2Y1Kw9A

O sérum da Phytotratha apresenta efeito antioxidante e combate a flacidez. Além disso, promove firmeza, hidratação, preenchimento e reduz as linhas finas da pele.

2. Sérum efeito lifting, Dermachem - https://mercadolivre.com/sec/1EMscfa

O sérum com efeito lifting da Dermachem é hipoalergênico e ideal para pessoas com peles sensíveis ou irritáveis, sendo uma boa opção para a rotina de cuidados.

3. Creme antirrugas, Nupill - https://mercadolivre.com/sec/2Kbg9Yg

O creme antirrugas da Nupill combate as linhas de expressão e entrega resultado de alto impacto com efeito de 5 a 8 horas. O produto também traz benefícios com o uso a médio e longo prazo, retardando o envelhecimento da pele e mantendo-a mais hidratada e lisa.

4. Bastão facial, Ricca - https://mercadolivre.com/sec/2y7Ec1S

O bastão facial da Ricca oferece uma pele firme e rejuvenescida. Ele proporciona efeito lifting imediato, e o formato em bastão facilita a aplicação, permitindo o alcance de todas as áreas do rosto de forma prática e precisa.

5. Creme leve, Vichy - https://mercadolivre.com/sec/2J3A5LE

O produto da Vichy é uma boa opção para recuperar a firmeza e melhorar a elasticidade da pele. Com rápida absorção e leve fragrância, este creme nutre e revitaliza as dermes irregulares.

