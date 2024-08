Cores de esmalte para se destacar no inverno de 2024

Os esmaltes acompanham a moda e a cultura há décadas, sendo uma forma de expressão pessoal e criatividade. Eles oferecem infinitas possibilidades de cores, texturas e acabamentos, permitindo que cada pessoa escolha a opção que melhor se encaixe ao seu estilo. A cada estação, novas tendências surgem, reafirmando a importância desse acessório na rotina de beleza. Confira as principais indicações para o inverno deste ano:

1. Esmalte cremoso, Risqué - https://mercadolivre.com/sec/2hMaSzw

O esmalte azul cremoso da Risqué assegura cobertura completa, aplicação simples, secagem rápida e duração prolongada.

Créditos/MercadoLivre

2. Esmalte amora negra, Risqué - https://mercadolivre.com/sec/1MQEoJT

O esmalte Diamond Gel harmoniza com variados estilos. O tom amora negra oferece uma cor intensa às unhas, além de muito brilho.

Créditos/MercadoLivre

3. Esmalte oliva, Impala - https://mercadolivre.com/sec/2GzA1Zi

O esmalte na cor oliva da Impala trouxe modernidade e beleza atendendo todos os públicos e gerações. Perfeito para inovar de forma elegante e discreta.

Créditos/MercadoLivre

4. Esmalte em gel, Helen Color - https://mercadolivre.com/sec/2GNUjQK

Com alta pigmentação, os esmaltes em gel da Helen Color apresentam camada única e só saem com removedores ou lixas específicas para o desbotamento total. A aplicação deve ser feita por um profissional.

Créditos/MercadoLivre

5. Coleção nude, Dailus - https://mercadolivre.com/sec/1vLK6j8

A coleção da Dailus conta com 10 cores de tons nudes, variando entre o chocolate, rosa suave, bege, marrom claro e nude. Os esmaltes têm fórmula vegana, textura cremosa e acabamento brilhante.

Créditos/MercadoLivre

6. Kit 5 esmaltes, Marchetti - https://mercadolivre.com/sec/34mmLDa

O kit com cinco esmaltes em tons de nude, do 06 ao 10, da Marchetti, oferece alta cobertura e longa duração. Além disso, o produto vem dentro de uma caixa personalizada, sendo para as tendências do inverno.

Créditos/MercadoLivre

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post, e a Caras pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.