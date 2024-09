Cleansing oil elimina até as makes mais pesadas e resistentes

O cleansing oil é um cosmético de limpeza facial à base de óleo que foi desenvolvido para remover maquiagem, impurezas e excesso de sebo na pele. Sucesso nas redes sociais, o produto foi criado em 1960 no Japão e diferente dos géis de limpeza – que podem remover a camada natural de proteção da barreira cutânea –, o cleansing oil limpa profundamente sem comprometer a hidratação, tornando-se ideal para peles secas e sensíveis.

Embora pareça gorduroso inicialmente, o produto não deixa resíduos oleosos após o enxágue. O item elimina de maneira eficiente até as makes mais resistentes, evitando o ressecamento e indo contra as alegações de que aplicar óleos no rosto é prejudicial para a saúde da pele.

Para pessoas com pele oleosa e tendência à acne, o cleansing oil deve ser utilizado com cautela, pois a aplicação inadequada pode levar à obstrução dos poros. A aplicação é simples: coloque um ou dois pumps nas mãos e massageie gentilmente sobre o rosto. Em seguida, enxágue com água.

Apesar de funcionar como higienizador, é possível intensificar a limpeza com uma dose dupla de produtos, que ajuda a garantir a remoção de toda a sujeira, proporcionando uma sensação de frescor adicional. Para escolher o modelo ideal, procure por ingredientes que mantenham a integridade da pele, como óleos vegetais e emulsionantes suaves.

Além de ser excelente para remover maquiagem à prova d'água e produtos de longa duração, o cleansing oil também é indicado para peles oleosas, sendo mais um fato que contradiz a crença de que pessoas com esse tipo de pele devem se manter longe de cosméticos feitos com óleo.

O modo de ação é simples: os óleos naturais que são utilizados para limpar o rosto se juntam com aquele que é produzido pelas glândulas sebáceas, fazendo uma espécie de higiene “óleo por óleo”. Isso significa que o óleo cosmético e o óleo presente na pele se atraem, e essa ação proporciona a limpeza.

Confira cinco opções de cleansing oil disponíveis no Mercado Livre:

1. Cleansing Oil, Hada Labo - https://mercadolivre.com/sec/1M3ULcA

O item da Hada Labo é um grande aliado para a skincare, principalmente para maquiagens pesadas e duradouras. Tendo o óleo de jojoba como principal ingrediente na composição, o cleansing oil garante uma pele limpa e livre de impurezas.

2. Cleansing Oil, Eudora - https://mercadolivre.com/sec/2ZxmT7u

O modelo da Niina Skin é um demaquilante não comedogênico, também com óleo de Jojoba e com óleo de rosa mosqueta. A fórmula do produto não arde os olhose mantém a pele macia e sem resíduos.

3. Cleansing Oil, Fran By Francine Ehlke - https://mercadolivre.com/sec/2igvusy

Derretendo até as maquiagens mais pesadas, incluindo à prova d'água, o cleansing oil da Francine Ehlke hidrata e nutre a pele em fórmula sedosa com componentes especiais.

4. Cleansing Oil, Bioré - https://mercadolivre.com/sec/2RZHAid

O modelo da Bioré é ideal para pessoas que buscam uma pele limpa, saudável, macia e muito iluminada.

5. Cleansing Oil, Vizzela - https://mercadolivre.com/sec/1FHWEAA

O cleansing oil da Vizzela não deixa a pele oleosa, remove makes à prova d'água e oferece hidratação e a sensação de refrescância.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os da data de publicação deste post