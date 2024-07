Banho Premium: entenda a tendência que viralizou nas redes sociais

Muitas pessoas aguardam ansiosamente pela hora do banho. Esse momento, no entanto, deixou de ser apenas um ritual de higiene diário há tempos e passou a proporcionar uma experiência de autocuidado relaxante. Isso é o banho premium: uma prática elaborada com produtos que limpam e cuidam da pele.

O ritmo acelerado da rotina exige uma pausa e, nesse sentido, o autocuidado ganhou prioridade. A necessidade de um banho simples foi substituída por um hábito sofisticado de beleza. A febre do banho premium, celebrado nas redes sociais, incorpora práticas que elevam esse momento a uma vivência enriquecedora.

Em comparação a um banho comum, o banho premium é luxuoso. Ele geralmente costuma ser realizado aos finais de semana ou à noite e incentiva pequenas pausas na rotina para um momento tranquilizador. O conceito vai além da higienização comum, pois envolve uma série de produtos específicos que visam não só a limpeza, mas a sensação de bem-estar.

Em suma, o banho premium é um momento de autocuidado personalizado. Ele envolve uma seleção cuidadosa de dias e produtos para desfrutar de uma experiência demorada que cria um ambiente para estimular os sentidos e aliviar o estresse, sendo uma forma valiosa de renovação e descompressão em meio à correria do dia a dia.

Transformado em uma ocasião de mimo, o processo cuida, ao mesmo tempo, da saúde e da beleza corporal, de modo a hidratar e proporcionar o rejuvenescimento da pele.

Cada vez mais as pessoas ganham consciência sobre a importância dos cuidados com a pele e, pensando nisso, trouxemos alguns produtos de banho premium para você incluir na sua rotina. Confira e escolha os seus favoritos:

1. Sabonete líquido, Granado - https://mercadolivre.com/sec/2q2rsjo

O sabonete líquido da Granado apresenta glicerina vegetal e proporciona uma limpeza suave e delicadamente perfumada na pele.

2. Esfoliante, Labotrat - https://mercadolivre.com/sec/1nE2vJm

O esfoliante corporal deve ser utilizado duas vezes por semana e estimula a renovação da pele, removendo células mortas e deixando a sensação de maciez. O produto da Labotrat promove a limpeza profunda dos poros e retarda o envelhecimento.

3. Óleo corporal, Nivea - https://mercadolivre.com/sec/1DqVuqz

Usado ainda durante o banho, o óleo corporal garante uma pele perfumada e sedosa. Com uma espuma cremosa e suave que limpa a pele, o item oferece uma experiência de cuidado intensivo.

4. Hidratante, Bepantol - https://mercadolivre.com/sec/2QK4T2B

O Bepantol Derma é ideal para hidratação e restauração de peles secas e irritadas. Com efeito de até 48 horas, sua textura é leve, não oleosa e de rápida absorção, ajudando a acalmar e suavizar a barreira cutânea desde a primeira aplicação.

5. Body Splash, Natura - https://mercadolivre.com/sec/1GApb2c

Para finalizar o banho e prolongar a sensação de relaxamento e frescor, aposte no body splash de tâmara e canela da Natura, que garante uma perfumação delicada.

