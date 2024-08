6 condicionadores para manter o cabelo bem cuidado

O condicionador serve para restaurar a umidade e suavidade dos fios, que podem ser removidas durante o processo de lavagem capilar. Esse produto, portanto, desempenha um papel crucial na manutenção da saúde e da beleza do cabelo.

O condicionador pode apresentar ação hidratante e nutritiva, além dos modelos que oferecem maior volume e densidade aos fios. Além disso, existem opções para tratar e prevenir a caspa, com ingredientes ativos que auxiliam no controle da descamação do couro cabeludo.

Evite aplicar o produto diretamente no couro cabeludo. Utilize-o após o shampoo em uma distribuição uniforme pelas mechas úmidas, com foco nas pontas, que tendem a ser mais secas e danificadas.

A fórmula do condicionador também é responsável por selar as cutículas dos fios, evitando uma mecha áspera e propensa à quebra. Pelo contrário, os agendes emolientes e até silicone, presente em algumas opções, criam uma camada protetora que pode reduzir os danos causados por agentes externos, como ferramentas térmicas ou o sol.

Para cabelos mais macios, brilhantes e menos propensos ao frizz, confira algumas opções de condicionador disponíveis no Mercado Livre:

1. Condicionador líquido, Lola Cosmetics - https://mercadolivre.com/sec/1x32zXy

Para uma reparação que promove brilho intenso e recupera a estrutura do fio danificado, o condicionador líquido da Lola Cosmetics é um produto com proteção térmica e reparação da fibra, devolvendo a vitalidade e saúde das mechas.

2. Condicionador hialurônico, Elvive - https://mercadolivre.com/sec/1L8EsfH

Com fórmula poderosa, o condicionador reidratante é desenvolvido para purificar as raízes e hidratar profundamente os cabelos a partir da combinação de ácido hialurônico e ácido salicílico.

3. Condicionador anti-frizz, Braé - https://mercadolivre.com/sec/2L5LAD3

O condicionador anti-frizz da Braé foi criado com um blend de extratos vegetais, óleo e água de coco. Tudo isso para blindar os fios contra a umidade, deixando o cabelo sedoso, nutrido e livre de frizz.

4. Condicionador instantâneo, Deva Curl - https://mercadolivre.com/sec/1UjUKy6

O produto da Deva Curl oferece hidratação e maciez para mechas cacheadas e onduladas, resultando em fios vitalizados e manipuláveis.

5. Condicionador fortificante, Kérastase - https://mercadolivre.com/sec/2A59K6y

Livre de crueldade, o condicionador da Kérastase é ideal para cabelos ralos ou com quedas, garantindo a nutrição e a fortificação dos fios.

6. Condicionador anticaspa, Soul Power - https://mercadolivre.com/sec/1Txj7rm

Para todos os tipos de cabelo, o condicionador anticaspa da Soul Power é vegano a atua no controle da descamação do couro cabeludo.

