Filho caçula de Bárbara Borges comemora aniversário com festa luxuosa

O filho caçula da atriz Bárbara Borges, Theo Bem, completou oito anos nesta quinta-feira (15) e ganhou um festão para comemorar a data especial

Theo Bem, o filho caçula de Bárbara Borges, completou oito anos de vida nesta quinta-feira, 15, e ganhou uma festa com o tema 'Minecraft' para comemorar a data especial.

No Instagram, a atriz e campeão do reality 'A Fazenda 14', da Record TV, mostrou os detalhes da comemoração luxuosa, que também contou com a presença de seu namorado, o ator Iran Malfitano. Ela também aproveitou para homenagear o herdeiro.

"Hoje meu amor Theo Bem completa 8 anos!! Meu menino lindo, sensível, divertido, gentil, carinhoso, que sorte a minha ser sua mãe! Meu presente de Deus! Sou apaixonada por acompanhar seus passos e conhecer mais e mais de você. Celebro sua vida com muita alegria!!! Seja sempre você!! Viva você, meu amor!!", declarou a mamãe na legenda.

Além de Theo, Bárbara também é mãe de Martin Bem. O primogênito da atriz completou 10 anos em junho e ganhou uma festa com o tema 'futebol'. "É hoje!! Meu amor Martin Bem completa 10 anos!! Sua primeira década!! Maior presente da minha vida são meus filhos!!! Alegria imensa ter o Martin na minha vida. Que menino maneirão ele é!", disse ela em um trecho da postagem.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Borges (@eubarbaraborges)

Bárbara Borges e Iran Malfitano revelam reação dos filhos após união familiar

Juntos desde o fim do reality "A Fazenda 14", em 2022, Bárbara Borges e Iran Malfitano desfrutam de uma relação repleta de parceria. Em entrevista à Revista CARAS, o casal de atores compartilhou um pouco de sua intimidade e revelou como os filhos reagiram às mudanças na rotina familiar.

Mãe de Martin e Theo, Babi conta que o encontro dos herdeiros com a pequena Laura, filha de Iran, foi uma festa e os três criaram uma ótima relação. "Quando estamos nós cinco juntos é sempre muito gostoso. As crianças se deram super bem, elas brincam muito. E, claro, nosso relacionamento só foi se fortalecendo com isso", ressalta. Apesar da vida corrida e muitos compromissos, o casal confessa que não descarta totalmente a possibilidade de terem um filho juntos. Confira a entrevista completa!