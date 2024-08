Grávida, Jade Magalhães disfarça a barriga com look soltinho

Namorada do cantor Luan Santana, a influencer Jade Magalhães prestigiou o show do amado em Barretos e apareceu com look elegante

A influenciadora digital Jade Magalhães esbanjou estilo e elegância ao prestigiar o show do seu namorado, o cantor Luan Santana, na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Na entrada do evento, ela posou para os fotógrafos de plantão e chamou a atenção.

Jade está grávida pela primeira vez, mas disfarçou a barriguinha em crescimento com seu look soltinho. Ela apostou em um vestido curto e estampado e completou o visual com um casaco combinando e com amarração na cintura.

Inclusive, Jade e Luan posaram juntos e até trocaram um beijo na frente das câmeras.

O anúncio da gravidez de Jade Magalhães e Luan Santana

Nas redes sociais, Luan Santana fez o anúncio da gravidez de Jade Magalhães ao publicar fotos da namorada grávida. Aliás, ele usou seu perfil para compartilhar uma reflexão sobre a paternidade nos últimos dias: “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês”, disse o astro.

“Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai. Que doidera”, Luan completou e agradeceu o apoio dos fãs.

É bom lembrar que Luan e Jade passaram anos separados. Antes do fim da relação, eles já estavam noivos e planejavam o casamento. O cantor fez o tão esperado pedido com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal em 2020, mas terminaram pouco depois, no ano seguinte. No início de 2024, eles reataram o namoro.