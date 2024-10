Paul McCartney exibe simpatia ao chegar no local de show em São Paulo

Na véspera de seu show em São Paulo, Paul McCartney deixou os fãs eufóricos ao acenar da janela do carro que o levava para o local do show; confira

Nesta terça-feira, 15, Paul McCartney agitou os fãs que aguardam para assistir seu show realizado às 20h no Allianz Parque, em São Paulo. Isso porque o cantor britânico surgiu na frente do estádio de futebol e esbanjou simpatia ao interagir com os fãs.

Antigo membro dos Beatles, McCartney chegou de óculos de sol e jaqueta de couro e estava dentro do carro, à caminho do lugar que, mais tarde, fará sua tão esperada apresentação.

Vale lembrar que na quarta-feira, 16, ele ainda se apresenta em São Paulo e no próximo dia 19, fará um show em Florianópolis, no Estádio da Ressacada.

Por que não teve show dos Beatles no Brasil?

O cantor Paul McCartney esbanjou sinceridade ao explicar uma curiosidade dos fãs brasileiros. Em entrevista no programa Conversa com Bial, ele explicou o motivo o Brasil não ter recebido shows dos Beatles no passado. Ele revelou que a decisão partia de um produtor do grupo, e não dos próprios cantores.

"A verdade é que nós simplesmente ouvíamos nosso agente. Ele nos dizia: "Vocês vão para o Japão". E nós dizíamos: "OK". E íamos para o Japão. Então, se ele nunca mencionasse o Brasil, nós nunca viríamos aqui. Mas hoje é mais minha escolha. Eu posso dizer para o meu produtor: "Quero ir para o Brasil, é possível?", disse ele, que sempre inclui o Brasil em suas turnês mundiais.

Vale lembrar que a banda The Beatles fez sucesso nas décadas de 1960 e 1970 após surgir em Liverpool, na Inglaterra. O grupo era formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.