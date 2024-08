Marcio Moraes prestigia evento beneficente em prol do Rio Grande do Sul

Marcio Moraes esteve presente no evento beneficente de Nelson Wilians, Anne Wilians, Rodrigo Ferro e Carla Ferro

O apresentador Marcio Moraes foi o mestre de cerimônia do evento beneficente promovido pelos casais Anne e Nelson Wilians e Carla e Rodrigo Ferro em São Paulo. O evento contou com um leilão de três camisas do Paris Saint-Germain autografadas por Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar Jr.

O leilão arrecadou quase R$ 2 milhões, que serão revertidos para ajudar na reconstrução das cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

“Foi um evento de Deus”, disse Moraes.

Padre Omar (responsável pelo Cristo Redentor no Rio de Janeiro), Anne Wilians, Nelson Wilson - Foto: Divulgação

Camisas no leilão beneficente - Foto: Divulgação

Nelson Wilians - Foto: Divulgação

Nelson e Anne Wilians - Foto: Divulgação