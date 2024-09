Público decide com quem Lupita fica em Família é Tudo; confira

Leitores da CARAS Brasil votaram na enquete e opinaram sobre com quem Lupita deve ficar na final de Família É Tudo; veja resultados parciais

No dia 27 de setembro, vai ao ar o último capítulo de Família É Tudo, novela da TV Globo. O desfecho de Lupita (Daphne Bozaski) é um dos mais aguardados pelo público. A guatemalteca tem dois homens a seus pés, Guto (Daniel Rangel) e Júpiter (Thiago Martins), e ela só decidirá com quem ficará no momento final da trama de Daniel Ortiz (52). Os leitores da CARAS Brasil puderam opinar na enquete sobre o destino da personagem e parece que estão bastante decididos.

Com quem Lupita deve ficar em Família é Tudo? Vote! Lupita deve ficar com Guto

Lupita deve ficar com Júpiter

Até o momento, os resultados parciais da enquete apontam que apenas 27.03% do público quer que Lupita fique com Guto. Do outro lado, estão 72.97% do dos leitores defendendo que a guatemalteca deveria se render ao Mancini.

Muitos fãs de Família é Tudo estão divididos entre os times "Gupita" e "Lupiter". Até pouquíssimo tempo, a mocinha só tinha olhos para Júpiter, que nunca demonstrou interesse por ela. Quem sempre cuidou e a admirou foi Guto, seu fiel amigo, que se apaixonou à primeira vista. Contudo, com o passar do tempo, o Mancini se aproximou da guatemalteca e começou a sentir (pela primeira vez) o amor. Mas com que ela deve ficar? Continue votando na enquete!