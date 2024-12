Ticiane Pinheiro comemora 7 anos de casamento com Cesar Tralli: 'Porto seguro'

Casalzão! A apresentadora Ticiane Pinheiro se declarou para o marido, o jornalista Cesar Tralli, no aniversário de casamento dos dois

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para compartilhar uma bela homenagem de amor ao marido, o jornalista Cesar Tralli. Celebrando 7 anos de união com o comunicador, a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV, aproveitou a data especial para se declarar ao amado.

Em seu perfil oficial no Instagram, Ticiane publicou um registro com diversas fotos marcantes do casal, incluindo cliques do início da relação, passeios em família, o dia do casamento e o nascimento de Manuella, filha dos dois. Apaixonada, a famosa destacou o quanto se sente feliz e completa ao lado de Tralli.

"Vida, hoje celebramos 7 anos dessa união que só cresce e se fortalece a cada dia. Obrigada por me fazer sentir a mulher mais amada e por iluminar minha vida com seu sorriso e sua presença. Tudo é mais bonito e leve quando estou ao seu lado, e cada momento é um presente que agradeço todos os dias", iniciou Ticiane Pinheiro na legenda.

"Lembro de tantos momentos especiais que vivemos: aquele dia em que rimos até a barriga doer, as conversas longas nas noites tranquilas, os sonhos que construímos juntos… Você é meu porto seguro. Que venham muitos mais anos de amor, cumplicidade e aprendizado, porque ao seu lado a vida é completa. Eu te amo ontem, hoje e sempre", completou a apresentadora.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores do casal deixaram mensagens carinhosas de felicitações aos dois. "Amo vocês", escreveu Celso Zucatelli. "Que vocês continuem sendo imensamente abençoados com esse amor", desejou uma seguidora. "Muitos Vivas para o amor de vocês", disse outra.

Vale lembrar que Cesar Tralli antecipou a celebração e se declarou para Ticiane ainda no domingo, 1. "Abrindo as comemorações…. Nossos 7 anos de casados. Com tudo que tem de mais valioso: amor, admiração, afeto, Deus, companheirismo, cumplicidade, respeito, responsabilidade. Te amo. 02.12.2017", escreveu ele.

Ticiane Pinheiro curte momento especial com Rafaella Justus

A a jornalista e apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o feriado do dia 20 de novembro para curtir um passeio com a filha mais velha, Rafaella Justus, fruto de seu antigo casamento com Roberto Justus. Por meio de suas redes sociais, a comunicadora contou que as duas curtiram um 'dia das meninas', algo que, segundo ela, acontece raramente.

Além de passarem pelo shopping, Ticiane e Rafaella também almoçaram em um restaurante. Esbanjando beleza e alegria, mãe e filha não esconderam o quanto adoraram o momento especial entre elas; confira detalhes!

