Nas redes sociais, Sasha Meneghel postou várias fotos com Bruna Marquezine e se declarou no aniversário da atriz, que completou 29 anos

Sasha Meneghel usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua amiga de infância, Bruna Marquezine, que completou 29 anos de vida neste domingo, 4.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha da apresentadora Xuxa Meneghel compartilhou várias fotos de momentos que viveu com a aniversariante, incluindo uma foto de quando as duas eram crianças, e se declarou para ela.

"O aniversário mais feliz para a minha irmã e melhor amiga. Te amo bubu", escreveu Sasha na legenda da publicação. Ao ver a mensagem, Bruna agradeceu e também falou sobre o amor que sente pela amiga. "Eu te amo um tanto que eu nem sei explicar, chega dói, parece que o peito vai explodir. Obrigada", comentou a atriz.

Além de Sasha, Bruna também recebeu uma homenagem de João Guilherme. Através dos Stories do Instagram, o ator compartilhou um vídeo em que aparece beijando a amada e escreveu uma bela mensagem para ela. "Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais. Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo, meu bem", declarou ele.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)

João Lucas mostra detalhes de festa surpresa para Sasha

A filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir, Sasha Meneghel, completou 26 anos e ganhou uma festa surpresa do marido, João Lucas. E o cantor usou os stories no Instagram para compartilhar alguns detalhes da comemoração ao lado da família e de amigos íntimos.

O aniversário de Sasha foi neste domingo, 28, mas a festa aconteceu alguns dias antes. "Essa semana fizemos a primeira festa-surpresa dela, o susto", disse ele, que compartilhou nos stories um vídeo do momento em que a estilista entra em casa e vê todo mundo reunido. Confira!