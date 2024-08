Com vídeo romântico, João Guilherme comemora aniversário de Bruna Marquezine

Nas redes sociais, o ator João Guilherme postou um vídeo beijando a atriz Bruna Marquezine e comemorou o aniversário de 29 anos da namorada

Bruna Marquezine completou 29 anos de vida neste domingo, 4, e ganhou uma homenagem especial de João Guilherme nas redes sociais.

Através dos Stories do Instagram, o ator compartilhou um vídeo em que aparece beijando a amada e escreveu uma bela mensagem para ela. "Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso", começou ele, acrescentando um coração.

"Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais. Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo, meu bem", completou o famoso.

Recentemente, João viajou para o Japão e decidiu abrir o álbum de fotos da viagem nas redes sociais. No entanto, um detalhe entre os cliques chamou a atenção de alguns internautas, que especulam que ele estava na companhia de seu suposto novo affair, Bruna Marquezine. "Essas mãos com cachorrinho é da Bruna", disse um seguidor.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

João Guilherme revela o sonho de ser pai e diz que já se sente pronto

João Guilherme participou do programa Sabadou, apresentado por Virginia Fonseca no SBT, e comentou sobre o seu grande sonho de ser pai. O artista de 22 anos falou ainda que deseja realizar esse desejo ainda jovem.

"Eu morro de vontade de ter filho. Juro, principalmente porque eu sempre quis ser pai jovem. Até porque eu amo criança, amo cuidar e poder educar alguém, eu acho isso muito valioso. Claro que é uma gigantesca responsabilidade, mas eu gosto", disse ele.

Em seguida, o filho de Leonardo afirmou que deseja ter filhos com uma parceira que compartilhe dos mesmos valores. "Isso é muito importante, eu nunca iria querer ter um filho com alguém que não fosse a mulher que eu queria que estivesse do meu lado para criar esses filhos, juntos. Alguém que eu confiasse que essa mulher pudesse educar muito bem o meu filho, sabe? Seja então uma mulher que eu acho muito educada, que compartilhe valores parecidos", explicou. Saiba mais!