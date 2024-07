Rodriguinho aponta mudança de vida e se derrete ao falar das netas

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Rodriguinho abre sua intimidade e confessa sobre relação com as netas e família

Neste ano, o cantor Rodriguinho (46) mostrou todo seu lado jogador ao participar do BBB 24, mas em sua vida pessoal, ele é bastante reservado, apegado com seus familiares e, com muito orgulho: avô. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista se derrete ao falar das netas, revela mudanças após o nascimento delas e reforça importância da família.

O cantor relembra que foi avô muito cedo, no começo, ele estranhava ser chamado de 'vô'. Apesar disso, ele menciona que tem uma ótima relação com suas netas, Heloisa e Hailie, procurando sempre estar próximo de sua família.

"São filhas do Gaab (25). Nossa relação é indescritível, o nosso amor. É o filho do seu filho né, a gente fica feliz quando o filho tira nota boa, imagina quando tem um filho e você ganha netinhas rs. No início foi um pouco estranho, porque eu ainda era 'novo' para ser avô, mas agora já acostumei rs, as vezes eu acho estranho quando a Heloisa chama 'Oh, Vô' kkkk, mas é fantástico, são minhas paixões", confessa.

Rodriguinho declara que sua vida mudou completamente após o nascimento de suas netas: "Mudou muita coisa, o lance de eu ser avô veio junto com um Rodriguinho mais maduro, coisas que eu pensava pra mim que eram normais hoje não são, eu paro e penso: 'ah não gente, espera ai, agora eu sou avô tem coisa que não da pra fazer mais não'".

"Meu modo de pensar, meu modo de agir. Eu penso nos meus avós e como eles eram, mas claro que não dá pra ser como eles por serem épocas completamente diferentes. Ser avô me fez enxergar a vida bem diferente", afirma.

COM ELES EM TODOS OS MOMENTOS

Rodriguinho avalia que existem diferenças entre ser avô e pai, principalmente com relação a educação das crianças, porém o pagodeiro reforça que sempre está aberto ao diálogo com o filho, para ajudar na criação das netas.

"Sendo pai você tem total responsabilidade na educação e em todos os outros aspectos, mas não que com os netos você não tenha isso, mas é diferente. O seu filho está ali passando para o seu neto tudo que você passou pra ele. Estou sempre aberto a conversas, a dar conselhos para o meu filho, para que ele possa educar as filhas deles da melhor maneira", compartilha.

Apesar de ser bastante reservado na vida pessoal, Rodriguinho não esconde de ninguém sua paixão pela família. O cantor confessa que está bastante dedicado ao projeto Legado, que conta com a parceria de seu filho.

"O tempo que eu tenho livre, eu me dedico à minha família, à minha esposa, aos meus filhos, as minhas netas, à minha mãe. Tanto que eu criei o projeto 'Legado' que é com a minha família, é a nossa história, o nosso legado, cantamos eu, meu irmão e meu filho Gaab. É o projeto que eu mais amo fazer", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RODRIGUINHO: