Pitty chega aos 47 cada vez mais jovem, levando vitalidade dentro e fora dos palcos

Grande nome do rock nacional, Pitty completa 47 anos nesta segunda, 7; dona de diversos sucessos, cantora movimenta web e os palcos ao longo dos anos

"A Pitty cada vez mais jovem! Qual o segredo?". Este é apenas um dos milhares de comentários que os fãs deixam nas redes sociais de Priscilla Novaes Leone, que ganhou o Brasil como Pitty. Dona de diversos sucessos, ela completa 47 anos nesta segunda-feira, 7, esbanjando jovialidade na aparência e ações, e, claro, com uma verdadeira legião de admiradores, que agitam as plateias de seus shows.

Libriana, nascida em Salvador, na Bahia, Pitty iniciou sua carreira ainda na adolescência —foi aos 17 anos que ela começou a atuar profissionalmente como baterista na banda de punk rock Shes. Porém, foi em 2003 que ela viu seu trabalho se transformar com o lançamento de Admirável Mundo Novo, seu primeiro álbum, que emplacou sucessos como Equalize e Teto de Vidro.

A postura marcante, visual inovador e letras carregadas de mensagens fortes logo se tornaram sua marca registrada e conhecida em todo o Brasil. Com prêmios em eventos como Grammy Latino, Prêmio Multishow de Música Brasileira, MTV Video Music Brasil e MTV Europe Music Awards, ela lançou mais cinco álbuns de estúdio: Anacrônico, Chiaroscuro, Agridoce, SETEVIDAS e Matriz.

Engana-se quem acredita que, com o passar dos anos de carreira, Pitty não se manteve atual. Hoje, a artista acumula mais de 3,5 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. Na rede social, ela recebe todos os tipos de elogios e carinho dos fãs, que admiram desde sua potência vocal até suas roupas, cabelo, maquiagens e posturas em relação a assuntos socialmente relevantes.

O mesmo efeito se aplica aos shows da artista, com plateias lotadas cantando em uníssono seus sucessos. Recentemente, ela esteve no Rock in Rio e chegou a criticar o festival por não colocar rockeiras no palco principal. "Não entendo por que não tem nenhuma mulher do rock no palco principal. Mas a gente vai se adaptando e ocupando os espaços que tem, fazer o quê?", provocou à Veja.

Quanto ao carinho do público, basta uma rápida navegada pelas redes para encontrar agradecimentos e homenagens. "Pitty, saímos do Espírito Santo para ver seu show, foi o presente de 13 anos da minha filha! Foi inesquecível. Obrigado por tudo", escreveu um. "Essa mulher está no formol? Cada dia mais linda", brincou outro. "Sou seu fã há mais de 20 anos", declarou um terceiro.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PITTY, ANIVERSARIANTE DO DIA: