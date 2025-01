Mariana Santos posta cliques raros com a mãe e presta bela homenagem

Nas redes sociais, a atriz Mariana Santos compartilhou cliques raros ao lado de sua mãe e prestou uma bela homenagem de aniversário

Mariana Santos usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para prestar uma homenagem especial para sua mãe, Regina Maria, que completou mais um ano de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou vários cliques ao lado da aniversariante e outras imagens de dona Regina sozinha, incluído uma dela em frente a Torre Eiffel, em Paris, na França, e a parabenizou.

"Mãe! Na primeira foto você está segurando um pote de plástico no restaurante (não sei pq). Tem você também realizando seu sonho no Copacabana Palace. Você com pânico pq ia ter queima de fogos (depois passou). Tem a gente na farmácia. Tem a gente combinando jaquetas e muito lindas com essa luz do sol. Tem você em Paris! Linda em Paris", descreveu as fotos.

E completou: "E eu tenho a sorte de ser sua filha nessa vida e de poder estar com você em todos os momentos e lugares dentro do meu coração. Parabéns pelo seu aniversário, mãe! Eu te amo muito. Vou trabalhar e depois vamos pedir uma comidinha especial e cantar parabéns!", declarou.

Vale lembrar que Mariana Santos está no ar na novela 'Mania de Você', da Globo. No folhetim ela interpreta Fátima, uma dona de casa frustrada e com baixa autoestima. A personagem é casada com Robson (Eriberto Leão), que a despreza e mina seu amor-próprio diariamente. Fátima se sente culpada por não ter dado um filho ao marido, grande sonho deles.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M A R I A N A S A N T O S (@amarianasantos)

Mariana Santos desabafa sobre diagnóstico de doença

A atriz Mariana Santos falou sobre sua saúde em entrevista ao jornal Extra. Atualmente no ar como Fátima em Mania de Você, ela passou por alguns momentos difíceis por conta da síndrome do pânico que tem. Tudo começou na infância, mas perdurou na adolescência. "Sempre com altos e baixos. Fiz muita terapia", detalhou.

Atualmente, seu quadro está controlado, mas foi preciso usar medicamentos em algumas fases da vida. "A minha vida toda foi conviver com a ansiedade e com a síndrome do pânico. Começou na infância, deu uma parada, e na adolescência voltou. Sempre com altos e baixos. Fiz muita terapia. Teve uma época em que a medicação foi necessária. O que me tirava de casa era o teatro. Não sentia pânico nos palcos nem dando aula, justamente quando eu estava mais exposta. Mas, para chegar nesses lugares, era um sacrifício", detalhou. Saiba mais!

Leia também:Mariana Santos relembra dia de praia e recebe elogios