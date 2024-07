Mãe de Kelly Key impressiona com aparência: 'Parecem irmãs'

Em seu aniversário, mãe de Kelly Key aparece com a cantora e dá o que falar com sua aparência jovial; Beth Mota foi apontada como irmã da famosa

A mãe de Kelly Key, Beth Mota, fez aniversário e a cantora compartilhou fotos nesta segunda-feira, 29, de como foi a comemoração. Passando uma temporada no Brasil, a famosa, que mora em Angola com o marido, impressionou ao surgir ao lado da aniversariante.

Cheia de elegância, a mãe da artista roubou a cena com sua beleza natural e bem jovial. Inclusive, Beth chocou com seu rosto e foi chamada de irmã da herdeira. Além da mãe, Kelly Key ainda exibiu dois de seus filhos, Jaime e Artur, e mais familiares na comemoração.

"Hoje o dia é da mamãe @bethmota Hoje é o dia dela, da mulher que me deu a vida, me ensinou a ser forte e a nunca desistir... Que Deus te abençoe grandemente, te dê muita saúde e que possamos celebrar muitos outros aniversários juntos. Eu te amo mais do que palavras podem dizer. Feliz aniversário!", fez a declaração para Beth.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a aparência da aniversariante. "Gente essas mulheres precisam ser matéria do fantástico! O que fazem, oque comem, como sobrevivem assim tão lindas! As três parecem tudo irmãs", opinaram. "Uma família que não envelhece, parabéns", elogiaram.

Nos últimos meses, Kelly Key expôs a decisão de se mudar para Angola com o marido e largar sua carreira. A famosa então explicou sobre ter tomado a atitude para manter o casamento.

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país.