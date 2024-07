Lucas Rangel se declara para o noivo em aniversário

Lucas Rangel comemorou o aniversário do noivo Lucas Bley na Disney e fez uma linda declaração para o amado nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 18, Lucas Bley, o noivo de Lucas Rangel, completou 32 anos de vida. E a comemoração aconteceu nos parques da Disney localizados na California, Estados Unidos. Lucas ganhou um bolo com a frase "32 anos, mas a carinha é de 23".

Em sua conta no Instagram, Lucas Rangel compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado do amado e fez uma linda declaração. "32 anos do amor da minha vida. Escrever sobre o Bley está no top 3 coisas mais fáceis do mundo, principalmente quando se trata das suas qualidades. O Bley é amor, é carinho, é toque, é presença, é tempo. É justiça, é bondade pura. Ele também é impulsivo, sistemático e desesperado… mas nada disso atrapalha o meu amor por ele. Até porque, quem disse que sou a pessoa mais fácil de lidar? Já estou no lucro se alguém me ama dessa forma", começou ele.

Em seguida, Rangel seguiu sua homenagem repleta de amor. "Hoje esse companheiro que me fez evoluir, crescer, que um dia acreditou em mim, abriu meus olhos e me deu a mão faz 32 aninhos (aninhos porque ele parece mais novo). E eu tinha que deixar registrado mais um aniversário juntinho dele e o principal: em um dos lugares que ele mais ama no mundo! Te amo amor, de uma forma que você nem imagina! E em breve nosso sim será eterno e serei eternamente seu. Eu e você contra o mundo. E um dia uma família", finalizou.

Desabafo

Os preparativos do casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley, que acontecerá em novembro no Palácio Tangará, estão a todo vapor, como revelou o influencer aos seguidores. No entanto, Rangel revelou que está se sentindo cansado com a quantidade de coisas que ele e o noivo ainda devem fazer e o quanto devem gastar para terem a festa de casamento dos sonhos.

"Pessoas que já casaram ou que estão organizando um casamento, conseguem confirmar esse cansaço mental, físico? Até a carteira fica cansada. É muito detalhe, muita coisa! Fico abismado", desabafou o influenciador.