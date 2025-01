Klebber Toledo e Camila Queiroz parabenizam Ary Fontoura

Em suas redes sociais, Klebber Toledo fez questão de parabenizar o ator Ary Fontoura, que está completando 92 anos de vida

Nesta segunda-feira, 27, Ary Fontoura está completando 92 anos de vida, e claro que o ator tem recebido inúmeras homenagens nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, Klebber Toledo compartilhou uma foto em que surgiu sorridente ao lado da esposa Camila Queiroz e do aniversariante do dia.

Na legenda, o famoso fez questão de se declarar para Ary. "Nunca imaginei que teria um amigo tão especial como você. A cada aniversário seu o meu coração transborda de alegria vendo a sua felicidade, sua força e sabedoria… e cada vez que nos encontramos com você, você se torna um exemplo ainda mais forte. Viva Ary Fontoura. Nós te amamos", escreveu ele.

Ary Fontoura já está confirmado como Joaquim em Êta Mundo Melhor, novela que tem estreia prevista para este ano na Rede Globo.

Aniversário

Dia de festa na casa de Ary Fontoura! O ator usou as redes sociais para compartilhar um vídeo especial em celebração a chegada de seus 92 anos de vida, completados nesta segunda-feira, 27.

Em seu Instagram oficial, o aniversariante do dia mostrou detalhes da festinha intimista que realizou em sua casa. Além de familiares, o veterano recebeu amigos famosos.

No vídeo publicado por Ary Fontoura, ele aparece segurando o bolo personalizado do evento enquanto agradece por mais um ano de vida. "Aqui estou eu completando 92 anos de idade. É bastante tempo, não é? Mas não vamos falar desse tempo, não. Vamos falar do tempo de agora e dos amigos que sempre me envolvem e só me trazem alegria", iniciou ele.

"Viver com muitos amigos vale a pena, muito obrigado!", completou o ator. Na legenda, ele reforçou os agradecimentos: "Hoje eu completo 92! Muito feliz por poder chegar até aqui, sendo amado e cheio de saúde. Obrigado, obrigado", escreveu.

