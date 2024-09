Juliano Cazarré posta vídeo fofo com o filho caçula ao comemorar aniversário

O ator Juliano Cazarré completou 44 anos de vida nesta terça-feira, 24, e agradeceu o carinho dos fãs ao compartilhar um vídeo com Estêvão

Juliano Cazarré completou 44 anos de vida nesta terça-feira, 24, e encantou ao compartilhar um vídeo ao lado do filho caçula, Estêvão, de seis meses, fruto de seu casamento com Letícia Cazarré. Na gravação, o ator aparece segundo o herdeiro, enquanto fala sobre o novo ciclo.

"Oi, pessoal. Hoje eu estou completando 44 anos de idade. Estou super feliz aqui. Acordei cedo, já agradeci muita a Deus por esses 44 anos, por tudo que ele me deu, embora eu não mereça. Pela minha saúde, que eu continue saudável, praticando meus esportes, cuidando da minha família", começou.

Em seguida, Juliano falou sobre as outras coisas que já fez ao longo da manhã. "Tomei café da manhã com a família, o Estêvão tava dormindo ainda, levei todo mundo na escola, voltei, fiz meu Jiu-Jitsu, fui na missa, agora eu estou passando um pouquinho de tempo com o Estêvão", detalhou.

Por fim, cazarré agradeceu o carinho que recebe dos fãs. "Mas queria agradecer a todos vocês, o carinho que vocês tem comigo, com a minha família, muito obrigado por tudo, que deus abençoe todos vocês. 44 e a vida quer viver", finalizou.

Além de Estâvão, Juliano e Leticia também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de 5, Maria Madalena, de 3, e Maria Guilhermina, de 2.

Confira:

Letícia Cazarré conta sobre experiência de levar os filhos ao Rock in Rio

Nesta quinta-feira, 19, Letícia Cazarré marcou presença no Rock in Rio ao lado do marido, Juliano Cazarré, e dos filhos mais velhos, Vicente, de 14 anos e Inácio, de 12. Nas redes sociais, a stylist contou como foi essa experiência com os pré-adolescentes.

"Meu primeiro Rock in Rio foi há incríveis 24 anos!! Eu tinha apenas 16 e meu pai só me deixou ir porque meu irmão mais velho ia junto para cuidar de mim. Aquele RIR foi raíz demais, a gente ia de ônibus, caminhava vários quilômetros sob um sol de rachar e passava o dia inteiro em terra batida, mas tudo valia a pena: de Red Hot Chilli Peppers a Guns and Roses", começou a dizer.

A influenciadora, então, comentou sobre a primeira experiência no festival dos filhos: "E finalmente chegou o dia de levar nossos filhos mais velhos, Vicente e Inácio, junto com a gente. Eles simplesmente amaram! Foi demais!". Saiba mais!