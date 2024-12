Júlia Pereira faz ensaio de Natal com a família: ‘Vamos celebrar 3 vezes’

A apresentadora e modelo Júlia Pereira conta sobre os seus planos com a família para o final de ano e exibe as fotos do ensaio de Natal

A apresentadora e modelo Júlia Pereira fez um ensaio fotográfico com o tema de Natal ao lado de sua família. Ela caprichou nas fotos com o marido, Amilcare Dallevo Neto, e as duas filhas, Suzanne e Camille. Além disso, a artista conversou com a CARAS Brasil sobre as festividades do final de ano.

A estrela contou que adora celebrar o Natal e terá três comemorações em 2024. "Além das comidinhas tradicionais, o que não pode faltar aqui em casa é a árvore de Natal. As crianças, especialmente a Suzanne, já entendem a tradição, e a Camille também está adorando. Ela acha o máximo aquela árvore cheia de luzinhas, fica encantada! Eu nem ia montar a árvore este ano, porque o Natal não será em casa, mas a Suzanne insistiu, dizendo que mesmo assim precisávamos ter uma árvore. Ela tem razão, então vamos montar este final de semana", disse ela.

E completou: "Outra coisa indispensável para mim é estar com a família, com as pessoas que amamos. Este ano, vamos celebrar três Natais: um com a minha família, no Sul, outro com a família da minha sogra, e depois com o lado paterno do meu marido. Será uma oportunidade de reunir todo mundo e aproveitar juntos".

Júlia Pereira também já faz planos para o Réveillon

A apresentadora e modelo Júlia Pereira também contou que tem tradições no Ano Novo. Ela gosta de seguir algumas superstições no Réveillon para ter uma virada repleta de paz e alegria.

"Sobre o Réveillon, eu sempre passo de branco. Mesmo quando morei fora do Brasil, onde essa tradição não é comum, mantive o hábito e continuo seguindo até hoje. Gosto também de comer 12 uvas, uma para cada mês do ano, e lentilha. No passado, eu costumava colocar uma folha de louro na carteira, uma tradição que minha avó ensinava aos netos para manter a prosperidade financeira. Apesar de não fazer mais isso, lembro com carinho dessa prática", afirmou ela.

"Geralmente, passo a virada do ano na praia. Amo a energia desse ambiente – a brisa do mar, o som das ondas, o contato com a natureza. Quero que 2025 seja um ano muito próximo da natureza, e começar o ano em um lugar assim já é um passo nessa direção. Na virada, procuro sempre agradecer muito. Enquanto assisto aos fogos, abraço minha família e expresso gratidão pela saúde, pelo trabalho, pelo amor, e por tudo que temos. Às vezes, faço até um planejamento mental, mas o principal é esse momento de gratidão e conexão com quem amo", finalizou.