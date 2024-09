A atriz e apresentadora Fabiana Karla postou várias fotos ao lado da mãe, dona Clarice, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Fabiana Karla usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Clarice, que completou 71 anos de vida nesta terça-feira, 10.

No feed do Instagram, a atriz e apresentadora postou as fotos da comemoração intimista, que contou com a presença de alguns familiares. Além de posar sorridente ao lado da mãe, Fabiana também postou a foto do bolo de aniversário personalizado e dos docinhos da festa.

Na legenda, a artista parabenizou dona Clarice. "Parabéns pra Mainha!! Uma comemoração do jeitinho que você gosta: com amor em família, com o bolinho lindo, boas risadas e muito papo e já, já jogar um baralhinho pra terminar a noite", disse ela no começo do texto.

Fabiana completou a homenagem se declarando para a mãe. "Viva você, Mainha, que completa mais uma primavera. Que você tenha muita saúde pra desfrutar das alegrias com a gente por muitos anos! Te amamos muito!!", finalizou.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, Clarice! Muitas bençãos de Deus na sua vida!", disse uma seguidora. "Parabéns!!!! Que Deus continue abençoando vocês", escreveu outra. "Que Deus a abençoe sempre com muita saúde, paz, amor e muitas felicidades", desejou uma terceira.

Confira:

