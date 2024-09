Day Mesquita comemora aniversário do filho com cliques encantadores

A atriz Day Mesquita compartilhou nas redes sociais algumas fotos encantadoras do filho, Dom, e celebrou o seu aniversário de dois aninhos

Day Mesquita usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que Dom, seu filho com Pedro Saeys, completou dois anos de vida nesta quinta-feira, 26.

Para comemorar a data especial, a atriz realizou um ensaio fotográfico em família. No feed do Instagram, ela mostrou herdeiro ao lado de um bolinho, e também dividiu os cliquees em que ela e Pedro posaram sorridentes com Dom.

Ao mostrar as imagens, Day homenageou o menino. "2 anos!!! A vida faz mais sentido com você meu amor! Te amamos muito! Feliz vida!!! 26.09", se declarou a mamãe na legenda da publicação.

Os fãs deixaram mensagens de felicitações para Dom nos comentários. "Que lindo o Dom, como ele tá feliz, esperto! Que Deus abençoe a vida desse menino tão iluminado. Parabéns, Dom", disse uma seguidora. "Cada dia mais lindo. Parabéns, muita saúde", desejou outra. "Que Deus o abençoe e dê a ele uma longa e feliz vida… Um Feliz Aniversário para ele", falou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Day Mesquita (@daymesquita1)

Maternidade muda o olhar de Day Mesquita sobre a vida

Um turbilhão de emoções. É assim que Day Mesquita define sua vida como mãe. Desde o nascimento do pequeno Dom, a atriz já viveu experiências que moldaram sua visão, trazendo um outro olhar sobre a vida. "São desafios que vêm e vão com as mudanças de fase, com o desenvolvimento e com os aprendizados, tanto dos filhos quanto nossos. A maternidade é algo muito potente", avalia ela entrevista à Revista CARAS.

Além de reflexões, o despertar maternal também trouxe mudanças no relacionamento de Day com sua mãe, Regina Proença. Desde a chegada de Dom, a proximidade entre elas se intensificou e a atriz reconhece o papel fundamental da matriarca em sua rede de apoio, proporcionando não apenas suporte prático, mas também uma compreensão mais profunda das complexidades da maternidade. "Agora que estou vivenciando tudo isso, a enxergo de outra forma [...]", confessou. Confira a entrevista completa!