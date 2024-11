Médico explica como problema bucal prejudicou Cristiano Ronaldo: 'Repercute no corpo todo'

Em entrevista a TV CARAS, o dentista Daniel Sene explica como a saúde bucal interfere na performance de atletas como Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo(39) é um dos atletas que já teve seu desempenho afetado devido a problemas com os dentes. De acordo com o dentista Daniel Sene, é importante que atletas, independente do esporte, fiquem atentos à saúde bucal para não serem prejudicados em sua performance.

"A boca é uma porta de entrada, qualquer tipo de infecção ou problema, repercute no corpo todo. Com o atleta, não é diferente. Isso influencia muito na performance", começa o especialista, em entrevista ao quadro Bem-estar, da TV CARAS.

"Ao extrair o siso, melhorou bastante a performance dele. Não melhorava de lesões, isso aconteceu com o Cristiano Ronaldo . Ele estava com um problema no dente e isso estava afetando até o caminhar dele, a corrida, porque estava desbalanceando ele", completa o médico.

O médico acrescenta ao dizer que existem algumas pessoas que conseguem se adaptar e não têm o desempenho tão afetado. Porém, no caso de atletas de alta performance, como Cristiano Ronaldo, isso é mais difícil de acontecer.

SAIBA QUAIS PROBLEMAS SÃO MAIS COMUNS DE ACONTECER

infecções como cárie e na gengiva

lentes de dente mal encaixadas e balanceadas

Sene diz que, há algum tempo atrás, a saúde bucal não era um ponto de atenção para os mais diversos atletas. Agora, a maioria dos clubes está investindo nessa área, para que os atletas cuidem da saúde bucal desde as categorias de base.

"Os clubes vão começar a enxergar cada vez mais essas pequenas diferenças, e farão com que os atletas chegem em uma performance diferenciada em relação aos outros clubes. Para isso, sempre precisará de um dentista para trabalhar junto. Isso tem que começar desde a base", completa.

