César Filho recebe presente carinhoso de Celso Portiolli

Esposa de César Filho, Elaine Mickely revela qual foi o presente carinhoso que a família ganhou de Celso Portiolli no Natal

O apresentador César Filho e sua esposa, Elaine Mickely, ficaram encantados com um presente carinhoso que receberam do apresentador Celso Portiolli. Para celebrar o Natal, o comandante do Domingo Legal, do SBT, enviou um mimo para seus amigos mais próximos.

O presente foi um pote de biscoitos decorados com o tema de Natal. Inclusive, alguns biscoitos foram personalizados com o nome de Celso Portiolli e também de César Filho.

Além disso, o doce foi enviado em uma caixa com uma mensagem especial. “César Filho, que o Natal seja portador de alegrias e esperança. E um Ano Novo repleto de felicidade. Boas festas!”, dizia.

Despedida de solteira da filha de César Filho

Filha de Elaine Mickely e Cesar Filho, Luma Cesar está prestes a se casar e já se despediu da vida de solteira em um evento com as amigas. Ela realizou um chá de lingerie na mansão dos pais na Grande São Paulo e esbanjou alegria ao se jogar nas brincadeiras durante a festa.

Nas redes sociais, a mãe dela compartilhou as fotos do evento e encantou ao registrar a alegria de todos os convidados e, principalmente, da noiva. Para a sua festa, Luma apostou em um vestido branco, com direito a coroa na cabeça e um véu curto.

O casamento de Luma César acontecerá em fevereiro de 2025 em uma cerimônia em Fortaleza, Ceará. Os preparativos já estão à todo vapor e a família já realizou a degustação do menu que será servido na recepção dos convidados.

"Chá de Lingerie da minha princesa. Foi tão especial!!! Momentos que não voltam mais… Um pouquinho desse dia repleto de alegrias com brincadeiras, emoções e muito amor", disse Elaine.