Ana Paula Siebert chora ao escrever carta para Rafaella Justus

Ana Paula Siebert chorou ao escrever uma carta para a enteada Rafaella Justus, que terá uma grande festa para celebrar os seus 15 anos

Chegou o grande dia! Nesta sexta-feira, 30, acontece a grande festa de 15 anos de Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

Os preparativos para o evento já estão a todo vapor. Em seu Instagram Stories, Ana Paula Siebert compartilhou um vídeo em que aparece escrevendo uma carta para a enteada.

"O grande dia chegou e eu tentando escrever a carta da Rafaella. Uma história passa na cabeça, muita emoção. P.S. A Vicky estava escrevendo a dela", escreveu Ana Paula se referindo à sua filha com o empresário.

Ana Paula Siebert também escreveu uma carta para Ticiane Pinheiro, que fez questão de mostrar o presente nas redes sociais. A apresentadora também ganhou um buquê de flores.

Presente especial

A influenciadora digital Ana Paula Siebert é a madrasta da adolescente Rafaella Justus, que vai comemorar o seu aniversário de 15 anos nesta sexta-feira, 30, em uma festa luxuosa. As duas estão juntas em um hotel em São Paulo enquanto se preparam para a festança. Então, a influencer aproveitou o momento para presentear a enteada.

No quarto do hotel, Ana Paula presenteou Rafa com um buquê de flores em tons de rosa e também uma carta especial. A adolescente ficou encantada com o mimo especial e agradeceu.

Além disso, Siebert deu um spoiler de como será a festa de Rafaella. Ela foi visitar o salão de festas e exibiu uma parada repleta de rosas em tom de pink.

A festa luxuosa de Rafaella Justus foi organizada por vários meses e nos mínimos detalhes para fazer a alegria da aniversariante. A jovem é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus.

Rafaella escolheu convidar os seus amigos e familiares de um tradicional e cheio de estilo. Ela enviou um convite em uma caixa iluminada com led. Do lado de fora, a caixa foi estampada com desenhos de rosas branca em um fundo cinza e as iniciais do nome da aniversariante em tom de rosa. Por dentro, os convidados se depararam com uma rosa dividida em pétalas.