Patrícia Leitte, do BBB 18, revela decepção com o reality: 'Maior pesadelo'

O cancelamento é uma fase que Patrícia Leitte (39) não deseja reviver. Eliminada do BBB 18 com 94,26% em um paredão triplo, a influenciadora digital viu seu mundo desabar ao passar pela porta da casa mais vigiada do Brasil para ir de encontro com a sua nova realidade.

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB revela não guardar boas memórias do reality show da Globo e reconhece que o sonho de participar do programa para mudar de vida se transformou no seu pior pesadelo.

"Você coloca todas as suas expectativas e eu fui uma pessoa, eu falo isso com propriedade, porque eu coloquei todas as expectativas, eu era uma pessoa que era funcionária pública, larguei o meu trabalho, acreditei e coloquei todas as minhas fichas no [programa]. Reconheço que foi culpa minha, mas também não fui intolerante religiosa, não fui homofóbica, não fui racista, não fiz nada para ser tão cancelada", diz.

"Fui muito cancelada, tirando outros que participaram do reality, eu passei a coroa pra gente que foi muito pior do que eu. Mas fui cansadíssima. Entrar no BBB tem que contar com a possibilidade de o público não gostar de você. Então ele pode, sim, ser um sonho, e ser, tipo, uma grande ilusão. E você sair de uma coisa que você idealizou muito pra você a vida toda, como foi o meu caso, que me escrevia a vida inteira. Aquilo era um sonho pra mim. Era tudo pra mim. E se tornar o maior pesadelo da sua vida, da sua existência", desabafa.

Atualmente, Patrícia trabalha como influenciadora digital. A ex-funcionária pública deu a volta por cima e conseguiu ser descancelada pelo público de reality show. Hoje mais madura, ela aconselha novos moradores da casa sobre a importância de ter os pés no chão.

"A experiência é muito válida, é só que quem vai entrar que fique contando com essa questão de se dar bem ou se dar mal, que não vá só com o pensamento de: Ah, vou me dar bem'. Porque pode acontecer de dar errado, pode acontecer que você sai assim, cancelado eprejudicado", conclui .

VEJA COMO FOI A ELIMINAÇÃO DE PATRÍCIA LEITTE: