BBB 25: brothers levam susto com bronca da produção: 'Aqui não é lugar'

Maike, João Gabriel e João Pedro receberam uma bronca da produção após o representante comercial sugerir par ou ímpar em dinâmica

Nesta sexta-feira, 7, na área externa da casa do BBB 25, Maike conversou com João Pedro e João Gabriel e sugeriu que eles tirassem par ou ímpar para decidir qual dos dois iriam para o VIP. O representante comercial venceu a prova do líder de resistência.

A sugestão aconteceu após o brother contar para os aliados que pretende levar dona Vilma, e dependendo da quantidade de pulseiras, não conseguiria colocar os dois. "Eu acho que esta semana ainda são quatro pulseiras. Na próxima, eu acho que serão três pulseiras", analisou Maike, que em seguida fez o pedido. "Já tirem ímpar ou par aí."

Ao ouvir o amigo, João Gabriel questionou: "Por quê?", quis saber. "Caso sejam três pulseiras, ele vai dar uma para a dona Vilma, aí a outra é para um de nós", explicou João Pedro. "Se forem quatro pulseiras, aí vão vocês dois e a dona Vilma. Agora, se forem três, aí vocês tiram ímpar e par. Uma eu vou dar para a dona Vilma. Eu acho que serão quatro, mas só para não ter confusão depois", justificou o líder da semana.

Mas a ideia não agradou a produção do reality show, que em seguida deu uma bronca nos três participantes. "Senhores, aqui não é lugar de par ou ímpar", avisou a produção. "Desculpa", disse Maike, e completou: "Que susto, mano."

Maike sobre o VIP: "Já tira ímpar ou par aí para ver (...) Uma vou dar para a Dona Vilma", e João Pedro e João Gabriel decidem no par ou ímpar. #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/BLaAatqDhN — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2025

Logo em seguida: "SENHORES, aqui não é lugar de par ou ímpar" 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/HfH7UGXDjj — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2025

Maike revela quais brothers pretende colocar na Mira do Líder

No Quarto Fantástico, Eva conversou com Maike e pediu para ele a mantenha informada sobre seus próximos passos no jogo, caso ele seja consagrado líder do BBB 25 após ter saído por último da prova de resistência.

O brother aproveitou para contar para a sister e seus outros aliados, Renata, João Gabriel e João Pedro, sobre quem pretende colocar Na Mira do Líder. Por enquanto, ele tem cinco opções: Aline, Vinícius, Daniele e Diego Hypolito. Maike confessou que não pretende colocar Vitória Strada.

"Se forem cinco... Aline e Vini, Dani e Diego... Eu ia colocar Vitória, mas eu não vou colocar porque ela que me deixou na prova e ela sabe que fez isso", explicou. Após ouvir o amigo, Renata o aconselhou a colocar alguém que daria 'alvo' para ele. Saiba mais!

Leia também:Mãe de João Gabriel dá opinião sincera sobre envolvimento do filho com Thamiris